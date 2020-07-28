1500萬老本遭詐光　詐騙集團專挑獨居老人下手

▲詐欺集團成員多以被害人涉及刑案等詐術，使高齡長者誤以為真，再假扮司法人員，要求被害人至金融機構提領大筆現金。（圖／資料照，記者郭俊暉攝）

▲高雄市警方在高雄市六合一路持槍查捕車手。（圖／記者郭凱杰翻攝）

獨居老人詐騙案層出不窮，根據警方調查發現，被害人均為高齡長輩，詐欺集團成員多以被害人涉及刑案來詐騙，之後詐欺集團再假扮司法人員，向被害人謊稱要凍結帳戶或查扣名下財產，甚至還以偵查不公開為幌子，要被害人不得跟其他人提及此事。高雄市三民一分局因轄區特性，白天高齡長者獨自在家的情形較普遍，偵查隊長翁士閔以去（108）年12月份所破獲的案例指出，有一位獨居高齡老婦人，因誤信詐欺集團之恐嚇話術，冒充檢警稱她申請的行動電話號碼，涉及洗錢、販毒，要「監管」她的帳戶，3個月間，老婦人分10餘次，共交給詐騙車手1000萬元及價值約500萬元的金飾，後來因聯絡不到對方才知受騙，但老本已經全遭詐光。另1名莊姓婦人（53歲）7月20日同樣在家接到詐騙電話，被同手法騙走80萬元，7月22日員警在高雄市新興區六合一路查捕詐騙集團蕭姓男子（18歲）等2名車手，在車上搜到40萬元現金，才知道這團車手當天又向另名郭姓婦人（80歲）行騙這40萬元，即聯絡郭婦領回險些騙走的老本。翁士閔表示，為減少市民財產損失，三民一分局將定期蒐集一些詐騙常見手法之案例，透過通訊軟體（LINE）傳給轄區里長、大樓主委，藉此來向高齡長輩廣為宣導，但是仍有零星個案不斷發生。同時，三民一分局也針對轄區調查及篩選出65歲以上長者之名冊，進一步區分出「獨居」、「有家屬共同生活」等易遭受詐騙之高風險族群，由各派出所警勤區員警實施訪查，並以淺顯易懂的反詐騙文宣資料，宣導長者於家中接獲不認識之電話，或講到金錢就掛斷，若無把握打110報案協助。