吳興國封箱演《李爾在此》　京劇大師莎翁名作終場在高雄

當代傳奇劇場經典名作《李爾在此》是吳興國1人分飾10角的獨角戲，改編自莎士比亞名著「李爾王」，以京劇唱唸作打重新詮釋經典悲劇，10月3、4日在衛武營壓軸登場，卻也是封箱演出，吳興國表示：「選擇在高雄為《李爾在此》畫下句點，主要是因為高雄是我的故鄉。」



▲ 《李爾在此》改編自莎士比亞名著「李爾王」，在衛武營壓軸登場，卻也是封箱演出。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.27）

《李爾在此》征戰世界20國50城，年年獲得國際重要藝術節邀演，堪稱是台灣之光，此劇改編自莎士比亞名著「李爾王」，敘述老國王李爾因年事已高，決定將土地與權力交給自己的三個女兒，只要女兒當眾說出誰最愛他、最有孝心，他就賜予她最大的恩惠，豈料卻引來一場悲劇；劇中悲喜交錯，涵括了喜劇、黑色戲劇等，自2000年創作至今已有20年。



▲ 吳興國1人10面，完美詮釋狂怒的李爾王、諂媚的女兒、苦情的女兒、弄臣以及忠臣私生子等不同的角色精隨。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.27） 吳興國1人10面，完美詮釋狂怒的李爾王、諂媚的女兒、苦情的女兒、弄臣以及忠臣私生子等不同的角色精隨。吳興國將文本解構為「戲」「弄」「人」三幕，故事緊湊明快，充分展現人性的矛盾與現今台灣社會的世代差異。



▲ 《李爾在此》征戰世界20國50城，年年獲得國際重要藝術節邀演，堪稱是台灣之光。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.27）

當代傳奇劇場行政總監林秀偉透露，這次演出是為「復刻吳興國經典作品系列」節目打響第一炮，往後將會在5、6年的時間內逐年推出吳興國的經典作品復刻，除了要喚起過去這34年在台灣劇場打拼的歷史記憶，也是為吳興國的演員之路光榮退役、完成世代傳承與交棒做準備。



