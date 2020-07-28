韓規邁不隨　陳其邁：不具可行性就打掉重練

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁日前曾提及，他在2018年選舉的時候，就提到要用東京的道路品質來要求主要幹道，路平會做得比韓市府好，遭李眉蓁回擊「說的比做的容易」，陳其邁今（28）再說，好的政策他可以用更高的標準來提升公共品質，假如是不具可行性的就打掉重練。民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今（28）日應邀出席「數位國力—人才循環大聯盟產業交流之旅」，與各級政府及民間代表交流AI、5G、大數據等意見，陳其邁表示，防治新冠肺炎是數位國力的成功展現，未來希望將相關技術導入市政治理與產業界，推動市政升級、產業轉型，確保國安、行銷世界。陳其邁表示，市政的計劃一定有些是延續性的，延續性的計畫我們再做檢討，哪邊要做加強的部分，譬如道路品質的要求再提升，而校園裝冷氣機在2018年就是他的政見，韓市長也提了政見，怎麼用更靈活的財政手段，不能說冷氣機裝了就了事，它必須有一個完整的解決方案，結合綠電、光電、節能、綠建築及智慧化的科技應用來全盤解決，像過去韓市長在選的時候說挖石油等等，天馬行空的政策，韓市長上任之後他也知道推動不太下去，所以我們再來做檢討。對於傳出韓陣營有可能會在8、9月出來，做總統的全台謝票行程，媒體也詢問韓陣營全台謝票的動作有沒有可能跟韓要選黨主席有關係？目的為何？陳其邁則表示，他很難猜出來韓陣營的下一步，也許問李議員會比較清楚一點，韓市長很多的想法都會突然想到做什麼事，他沒辦法去預估，他不是韓粉，所以不知道，要去問韓市長本人；但曾在韓市府擔任新聞局長的鄭照新說，「沒有聽說」。