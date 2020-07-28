小琉球聯合加強執法　無牌拼裝車違規載客遭取締沒入車輛

▲屏東監理站與東港分局聯合稽查。（圖／屏東監理站提供 , 2020.07.28）

▲離島遊客暴增屏東監理站與東港分局執行「監警聯合稽查」勤務加強取締，針對琉球鄉各易肇事路段聯合稽查取締違規亂象。（圖／屏東監理站提供 2020.07.28）

國內新冠疫情趨緩解封，又適逢暑期旅遊旺季，造成小琉球遊客暴增，衍生交通亂象頻傳，屏東監理站與東港分局執行「監警聯合稽查」勤務加強取締，針對琉球鄉各易肇事路段(如白砂碼頭周遭及中山路段)，加強取締騎乘機車未戴安全帽、違規停車及小貨車違規載客等違規行為。到小琉球旅遊，最方便的交通工具就是租用機車代步，數量龐大的機車除了隨處亂停影響交通外，也有些民眾違規不戴安全帽，由於小琉球道路上下起伏又彎曲，加上路況不熟，騎乘機車未戴安全帽真的很危險。另外，也有業者違規改裝貨車載客，因此，屏東監理站聯合東港警分局共同執行聯合稽查，共計告發違規130件，其中無牌拼裝車違規行駛道路載客1件，裁處車主新臺幣3,600以上10,800元以下罰鍰，車輛並當場查扣沒入；另外改裝車體3件、無照駕駛3件、車廂以外載客2件、違規停車42件及未戴安全帽79件。屏東監理站站長洪美芳強調，雖然目前天氣炎熱，騎乘機車戴安全帽或許頭部容易出汗，但是如果發生事故，有安全帽保護可以降低頭部遭受重創的風險，流汗總比流血好，呼籲騎乘機車不論駕駛或後座乘客都應戴安全帽。此外，貨車後車斗加裝座椅都是非法改裝，安全沒有保障，千萬不要貪圖一時方便乘坐，拿自身生命安全當賭注。