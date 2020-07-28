布袋新塭嘉應廟　首次跨域盛大南巡北狩

嘉義縣布袋鎮衝水路迎代天巡狩客王聞名的新塭嘉應廟，去年奇蹟般獲神明指示，由奉祀的尹府千歲領旨奠安綏境「南巡北狩」，而擲茭選定起駕日期更避開了新冠肺炎肆虐的年初時期，廟方以神明指示的九杯以上的十杯決定農曆六月十八日清晨起駕。





最近有信徒因託夢擲得立杯參與聖駕，廟方成立南巡北狩委員會由蘇良山擔任主任委員積極辦理建廟以來最盛大繞境出巡活動。





蘇良山表示去年農曆三月廿七日辦理完成衝水路儀式後，在請示代天巡狩諸神明時即獲降駕指示南巡北狩奠安綏境，由尹府千歲領旨進行出巡，日期尹府千歲指示擲茭就能知曉，而執事人員擲茭結果在今年年中以後，擲出的聖茭要九杯以上，才是神明要選定的日期，結果如獲得感應一般擲得十杯，將於農曆六月十八日清晨起駕，以6天5夜巡狩台南市、嘉義縣12個鄉鎮市區的48家廟宇。



▲布袋新塭嘉應廟去年即奇蹟般獲神明指示，由奉祀的尹府千歲領旨奠安綏境「南巡北狩」。（圖／記者任禮清攝 2020.7.28）

嘉應廟為籌備南巡北狩遶境活動，特別成立階段任務工作團隊，由監事蘇良山出任主任委員，下設公關、交通等組，並依照指示於農曆六月一日起設立「刑部堂」至二十四日，受理陰界冤親債主申訴冤情，禁止閒人進入避免惡靈上身。





總幹事洪榮富也說明去年獲得降旨表示要南巡北狩繞境時，信徒還很納悶為何要辦史無前例的大型繞境，當時日期也不是只是立即辦理，在年初肺炎疫情日益爆發後大家才恍然大悟，如今疫情趨緩解封之際也正是巡狩好時機，顯現出神明庇佑信眾及祈福的心意。



▲布袋新塭嘉應廟感應代天巡狩指示首次跨域盛大南巡北狩，有信徒因託夢指示來廟參拜奇蹟般擲得立杯。（圖／記者任禮清攝2020.7.28）

新塭嘉應廟主祀九龍三公，為布袋沿海地區主要信仰中心，最近更有信徒因託夢指示來廟參拜，並奇蹟般擲得立杯，感應獲得指示參與聖駕，要為新塭嘉應廟建廟一百八十多年來盛大跨域遶境盡力，將百年來第一次舉辦的南巡北狩奠安綏境辦的盡善盡美。





蘇良山指出「南巡北狩」遶境，農曆六月十八日當天於嘉應廟出發後，跨越八掌溪南下台南市北門區南鯤鯓，接著出巡將軍、七股、西港、佳里、學甲、鹽水區，再跨八掌溪回到嘉義縣義竹，繞行鹿草、朴子、東石及布袋等地區。



