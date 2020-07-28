影／跟著水果遊台南　連鎖品牌與市府攜手振興經濟

新冠肺炎疫情影響全球超過半年，許多人因而改變了飲食習慣，外食減少，開始在家自己動手料理，看準這樣的學習情境式DIY消費模式，DAY BY DAY在台南開設全台第一家DIY手作蛋糕店「甘單作」。





「甘單作」與台南市政府合作「跟著水果遊台南」，結合在地農產品，將台南玉井芒果、火龍果與鳳梨，做成台南特色水果蛋糕，並透過全球知名旅遊體驗預訂平台KLOOK，規劃台南旅遊必去的DIY行程。



▲黃偉哲親自體驗DIY製作蛋糕。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.28） 「甘單作」28日開幕，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局局長郭貞慧，以及KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民等親蒞剪綵，一起行銷台南振興觀光旅遊。





黃偉哲表示，連鎖品牌DAY BY DAY首間烘焙店「甘單作」選擇在台南市落腳，最重要的原因，是台南市有豐富的觀光旅遊資源，甘單作將一系列的台南水果融入DIY蛋糕當中，來到這裡就可以將台南水果一網打盡，把DIY的美味水果蛋糕帶回家，支持台南觀光。





美食達人行銷公關部副總鐘靜如指出，「甘單作」係該集團跨足手作烘焙的品牌店，選擇落腳台南的主要原因，是台南擁有豐富的旅遊資源及物產，所以，開幕時特別推出「跟著水果遊台南」5種水果蛋糕。



▲「甘單作」特別推出的2款寵物蛋糕。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.28） 鐘靜如說，「甘單作」與南市府合作，推出跟著水果遊台南系列蛋糕，有玉井芒果乳酪蛋糕、玉井芒果芝士派、玉井芒果千層蛋糕、旺來鳳梨乳酪蛋糕和臺南火龍果蛋糕五款。現今毛小孩經濟盛行，「甘單作」特別推出2款DIY寵物蛋糕，寵物主人可透過DIY蛋糕，表達對毛小孩的寵愛。



