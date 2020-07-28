歸仁釋迦節8月9日香甜登場　來台南買釋迦還可抽房子

2020歸仁釋迦節將於8月9日在歸仁仁壽宮廟埕熱鬧登場，台南市長黃偉哲今(28)日特地出席釋迦節活動宣傳記者會，熱情邀請全國朋友來歸仁安排一趟最香甜的旅行，用全力使用三倍券、農遊券選購品質優良的釋迦及農特產品，還可以參加抽獎，一舉數得。





台南歸仁生產農作種類眾多，包含西瓜、番石榴、竹筍、花生、鳳梨等，其中以「釋迦」最著名，而果肉飽滿、香氣濃郁、口感細緻的「大目釋迦品種」更是為老饕所喜愛；且歸仁釋迦為國內西部地區栽種面積最大，總面積約有 60 多公頃，收成量約為 1100 公噸，與台東釋迦分別在台灣東、西部各享有盛名。





8月正值歸仁區釋迦的採收旺季，歸仁區公所於8月推出釋迦節，集結各式農特產市集、好「釋」發生趣味競賽及漫遊歸仁小旅行等活動，活動中也透過玩味絹印文青束口袋來緬懷歸仁過去風光的「古歸仁十景」，頗受歡迎的漫遊歸仁小旅行活動，安排搭乘漫遊小巴遊訪台南最新打卡亮點，接著來到釋迦園進行採果樂，享受當季最香甜的釋迦美味，最後一站則到七甲花卉園區欣賞各式各樣鮮豔花卉，品味一日農夫的樂趣。



▲歸仁種植的釋迦多屬「大目仔」品種，果肉綿密香甜、清香適口，為歸仁之寶（圖／記者林怡孜攝，2020,07,28）

黃偉哲強調，目前台南三倍券消費登錄金額已經超過2億4千萬，如果登錄金額超過去年台南購物節20.8億的話，特獎或許會再加碼一戶房子，並增加普獎名額，讓民眾有更多中獎的機會，黃偉哲歡迎大家安排一趟歸仁小旅行，保證樂趣無窮，並能對在地農業、生活及產業有更深一層的了解。





更多詳細活動相關資訊可至「歸仁釋迦節」臉書專頁，或歸仁區公所官網查詢。









