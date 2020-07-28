影／防治銀膠菊蔓延　鹿港鎮今起3天進行噴藥滅除作業

▲為防治銀膠菊蔓延，鹿港鎮公所今（28）日起連續3天，在鎮內12里空曠處進行銀膠菊噴藥滅除作業。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.28）

▲銀膠菊開花時外觀類似滿天星，幼苗則近似艾草，有「國際毒草」之稱，多分布於田梗、農路兩旁及鄉間家居旁小空地等人為活動頻繁之處。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.28）

為防治銀膠菊蔓延，鹿港鎮公所今（28）日起連續3天，在鎮內12里空曠處進行銀膠菊噴藥滅除作業，鹿港鎮長許志宏今（28）日到頂厝里視察時，提醒一般民眾在剷除銀膠菊時宜戴手套，拔除後裝袋丟入垃圾車以便焚燒處理。銀膠菊多分布於田梗、農路兩旁及鄉間家居旁小空地等人為活動頻繁之處，鹿港銀膠菊蔓延地區包括溝墘、頭崙、東崎、頂厝、洋厝、草中、山崙、永安、海埔、東石、埔崙、龍山等12里，鎮公所選在一期稻作收割之後，自週二至週四安排行程要在銀膠菊生長密集處噴藥除草。銀膠菊開花時外觀類似滿天星，幼苗則近似艾草，不知情的民眾易誤將其作為插花材料、栽培觀賞，甚至採集食用，在外國就有發生過民眾中毒的例子，因而有「國際毒草」的外號。銀膠菊防治方式以人力或簡單器具拔除為主，農地可用農耕機具翻除，拔除後植株可置於黑色塑膠袋中悶腐或乾燥後焚燬，因銀膠菊的腺毛、短柔毛及花粉易造成人體過敏性反應，執行防治工作時應著長袖衣物、戴手套和口罩，接觸後儘速洗手。許志宏表示，今年夏天因為天氣特別炎熱，要用人力去除大面積的銀膠菊有很大的困難，針對大面積農地、閒置荒地，公部門在必要時可以化學藥劑進行防治，希望透過宣導活動，讓民眾認識並共同參與防除，保護國內自然環境。