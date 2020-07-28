神級零食再出動　「月老知我心軟糖」讓你終結單身

▲吃了府城七大月老代言加持的軟糖，不管單身或伴侶，一定甜蜜在心底（圖／記者林怡孜攝，2020,07,28）

台南月老廟以靈驗聞名，農曆七夕在即，台南再推出限定版神級零食「月老知我心QQ軟糖」，請來人氣最旺、遊客最愛的月老代言，台南市長黃偉哲今(28)日與府城七座廟宇月老神尊共同發表此項文創商品，希望天下有情人終成眷屬。黃偉哲表示，七夕情人節即將到來，相信月老已經準備好要為有情人牽起姻緣的紅線，他熱情邀情全國各地的有情男女都能來持著三倍券台南拜月老祈求好姻緣，在月老的安排下尋到人生的真愛，今天與寧南坊重慶寺、全臺祀典大天后宮、台灣祀典武廟、大觀音亭暨祀典興濟宮、鹿耳門天后宮、南鯤鯓代天府、正統鹿耳門聖母廟所供奉的月老神尊共同發表這個甜蜜軟糖，贈送給單身的南市議員與在國會的單身立法委員，祝福藉由月老加持的QQ軟糖找到好愛情。文化局說明，台南是全國祀奉月老廟宇最多的城市，每年農曆七夕前後，眾多單身男女都會前來祈求有愛情守護神美譽的月老，配合即將到來的台南七夕愛情嘉年華，今年市府首度攜手義美食品的熱銷商品「義美寶吉果汁QQ糖」與七間供奉月老的廟宇合作，推出「月老知我心QQ軟糖」，葡萄口味酸甜滋味宛如愛情，包裝設計更主打「召喚月老、終結單身、守護愛情」，希望能吸引更多年輕族群實際走訪廟宇，瞭解在地的文史風俗，從諸多傳說故事中獲得更多的創意樂趣。台南市古蹟推出的一連串台南限定的「神級商品」，請出眾神和歷史人物來代言屢造成搶購風潮，「月老知我心QQ軟糖」即日起在台南古蹟景點獨家販售，銷售點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人館、1661台灣船園區及台南山上花園水道博物館等處，歡迎持續鎖定台南市政府文化局網站、「台南七夕嘉年華」及「藝遊台南」臉書粉絲專頁。