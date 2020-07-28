台中東勢客家族群大聚落　市長歡迎遊客來體驗客家文化

台中市東勢區是客家族群最大聚落，為傳承客家文化，台中市客家事務委員會積極推動客家文化園區改造計畫，今天由主委江俊龍在市政會議中提出報告，市長盧秀燕肯定推動成效，也歡迎全台遊客到東勢體驗客家文化深厚底蘊。客委會說明，客家文化園區改造計畫包括東勢客家文化園區、周邊鐵軌廊道及月台改造，同時也爭取補助，將日治時期東勢公學校宿舍打造成「台中客家故事館」，日前舉辦揭牌典禮，市府接著要積極改善周邊環境，提升各項軟、硬體建設，盼發揚客家文化、發展地方觀光。據指出，東勢客家文化園區改造計畫，總計投入3846萬元改善遊客資訊中心及在地公園，另為配合整體使用考量，也與教育局一同向中央客委會爭取補助工程款5253萬元、數位建置款800萬，共計6053萬元，改善台中市歷史建築原東勢公學校宿舍內部設施，成立「台中客家故事館」，作為大埔客語教學與發揚的傳承基地。此外，客委會與建設局、文化局、東勢區公所、石岡區公所、新社區公所、及豐原區公所等，向中央客委會爭取補助東勢河濱公園景觀改善、自行車道串連、文化聚落空間改善、街區整體環境營造等10個專案計畫，總經費1億2784萬元。客委會主委江俊龍表示，市府積極提升東勢客家文化園區周邊建設，包括東豐綠廊、和平公園、林業文化園區及台中客家故事館，透過區位串聯，結合各項藝文及策展活動，活絡山城經濟，也歡迎全台遊客來東勢感受客家文化深厚底蘊。