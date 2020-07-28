排擠到台鐵？基隆市府：輕軌捷運不必等車、不誤點

針對基隆輕軌規畫案，台鐵規劃完工後退出基隆車站，引發前立委謝國樑及議員張淵翔、呂美玲的不滿；

基隆輕軌捷運不必花時間等車也不會誤點，未來

基隆輕軌目前正在進行綜合規畫報告階段，交通部鐵道局預計9月呈報交通部，未來完工後台鐵規畫退出基隆車站，前立委謝國樑及議員張淵翔、呂美玲發出聯合聲明，強調如果未來台鐵退出基隆車站，將會對市民的通勤權益造成嚴重影響，呼籲交通單位重新評估輕軌不應該排擠台鐵。

基隆市政府發言人沈詠珮表示，完成後每小時提供10-12班車，也就是5~6分鐘一班車，希望對方批評前先搞清楚狀況。基隆市政府發言人沈詠珮表示，希望對方批評前先搞清楚狀況，很多訊息媒體都曾經報導過了，跟事實有太大的落差。沈詠珮解釋，現在城際快捷公車（2088、1579、1088）可以快速直達台北，已大幅取代過去需要到基隆火車站轉乘火車的方式，未來基隆輕軌捷運終點站將設在三鐵共構南港轉運站，台北市、交通部與基隆市已有共識，搭高鐵、轉板南線都方便。沈詠珮說，過去台鐵基隆地區列車長久以來最讓市民垢病的就是「誤點」，基隆輕軌將徹底解決這個問題，未來搭車不需看火車時刻表，更不需要停著等對號車通過浪費時間，基隆輕軌完成後預計每小時可提供10-12班車，也就是5~6分鐘一班車，可以提供市民更密集、準點的列車班次。