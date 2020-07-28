影／人口老化嚴重　二林長照衛福大樓新建工程動土

▲二林鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程舉行動土，預計民國110年8月完工，將建構老幼共學的良好空間。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

彰化縣二林鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程今（28）日舉行動土典禮，彰化縣長王惠美說，截至今年6月底，彰化縣65歲以上老年人口佔全縣總人口比例約16.31%，二林鎮老年人口佔全鎮比例為20.6%，亟需公共照護設施提高生活品質。

▲二林鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程舉行動土。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

王惠美主持動土典禮時表示，彰化縣成立「前瞻基礎建設-城鄉建設『公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫』推動委員會」，積極整合縣政府相關局處，盤點並實地訪查縣內社區活動中心、老人活動中心、閒置公有空間及土地，找出長照據點空間以落實中央長照2.0政策。

王惠美指出，彰化縣老年人口比例增加得很快，今年年初65歲以上長輩突破20萬人，老化無可避免，如何讓長輩活得更有尊嚴，能夠在地安養、得到最好的照顧，是縣府團隊努力的目標，期望大家一起努力，讓每個社區都能夠有關懷據點，讓長輩受到更好的照顧。

▲彰化縣長王惠美主持二林鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程動土，並在金鏟子上簽名。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

王惠美強調，縣府一直致力推動二林精密機械產業園區，感謝蔡鎮長、洪文哲理事長以及議員、委員的支持，如果通過之後，可以減少二林人口外流的速度，將人才留下，讓彰化西南角更加發展。

▲彰化縣二林鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程示意圖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，二林衛衛生所暨長照衛福大樓工程經費中央補助4674萬8000元，縣府配合款519萬4300元，為考量二林鎮鄉親社福需求，縣府再加碼挹注3000萬元，興建4層樓衛生所暨長照衛福大樓，規畫衛生所，設置日照中心、C級據點、家庭福利中心、社區公共托育家園、育兒親子館等多元社會服務專區等，合計工程費用8194萬2300元，總面積約2044平方公尺，預計於110年8月完工。