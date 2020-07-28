教師工會教育政見說明會　陳其邁缺席

今（28）日上午，高雄市教師職業工會舉辦「第三屆高雄市長補選候選人教育政見說明會」，邀請三位候選人到場說明教育政見；其中，吳益政、李眉蓁二人親自到場，陳其邁則派教育政策白皮書召集人陳武璋代表發表教育政見，並接受現場提問。高雄市教師職業工會指出，三位候選人除闡述其教育政策重點，對教師工會所提的「盡速全面安裝中小學教室冷氣，電費應由政府支應」、「給足代理教師一年完整聘期」、「依規定足額補助40歲以上教職員身體健康檢查」、「生教組長業務過度繁重，應增編人力協辦」、「依法設置公校附幼主任職務，維護幼生受教權益」，以及「降低特教資源班生師比，維護特教生受教權益」等6大訴求，也都承諾將全數落實。教育政見說明會打頭陣是民眾黨候選人吳益政，吳益政展現出他最自信的政策議題論述，吳益政認為，教育政策目標應回應新時代的需求，包括促進階級流動、消彌貧富差距，以及少子化、氣候變遷、全球疫情等當前危機，也認同教師工會所提6大訴求，並認為現階段學童最需要的其實是環境教育與公民教育。吳益政在接受聯訪時被問到韓市府的滿天星計畫存續問題，吳益政則表示，他全力支持滿天星計畫，但不是他（韓國瑜）的滿天星計畫，而是協助學生在適當的時間出國以外，公務人員在職期間的再教育也非常重要，像推動腳踏車，講半天大家可能不見得聽得懂，直接去考察自行車環境，對未來法規、設計，一下子就到位了，這是很便宜又很好的投資，與說這浪費錢的陳其邁觀點完全不一樣，並認為鼓勵公務人員有目的的考察，是對城市發展轉型非常重要的一個工作。第二位發表的國民黨候選人李眉蓁則以「作為一位媽媽，重視孩子未來」為主訴求，李眉蓁說，她過去長期擔任議員，有一些建設經費，她大部分都花在教育上，後來她跑攤時，卻看到很多校長出來應酬籌錢，讓她非常難過，「校長不是應該要好好做教育嗎？」。李眉蓁認為，這次教師職業工會提出的訴求，歸根結底幾乎都是錢的問題，像是有關「教職員的健檢補助」，教師健檢經費只有3500元，而且還得要抽籤，這讓李眉蓁大呼不可思議，未來若當選高雄市長一定會優先解決，她也舉例，蘇貞昌院長說要給高雄4000億，像這些教育議題中央若支持，那就都不是問題。據了解，民進黨提名的候選人陳其邁已於7月10日主動到高雄市教師職業工會拜會，除一一承諾高雄市教師職業工會提出的六項教育訴求外，也另外補充「公幼持續增班，初期以桃園及台中為努力目標」、「將規劃具體方案，以減輕教師兼行政工作負擔」等二項改善教育的政見，並表示若當選會努力在任內達成。今（28）日的說明會，陳其邁則委由他的教育政策白皮書召集人陳武璋到場，陳武璋為英明國中的退休教師，他此次代表陳其邁出席，也轉述陳其邁的額外承諾，包括深化多國語言教育（實驗英語授課、東南亞語言培育新南向人才）、發展遠距教學等，並重申日前拜會教師工會時所作的承諾不會打折。