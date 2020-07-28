影／小英到彰化花三倍券　王惠美爭取三項重大建設

▲蔡總統到彰化阿璋肉圓吃肉圓，她豎起大拇指比讚，直誇好吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

總統蔡英文今（28）日上午前往縣定古蹟彰化開化寺參香祈福，彰化縣長王惠美陪同參拜祈福；蔡總統、王縣長、彰化市長兼任寺廟管理人林世賢等人共同為台灣祈福，祈求彰化開化寺主祀神明觀世音菩薩庇佑國泰民安、風調雨順，隨後前往彰化市陳稜路商圈視察兼消費以促進地方商機。

▲總統蔡英文到彰化市開化寺等寺廟參拜，祈求彰化開化寺主祀神明觀世音菩薩庇佑國泰民安、風調雨順。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

蔡總統在內政部長徐國勇、王惠美等人陪同下，第一站前往花壇鄉劉厝村天聖宮參拜，有熱情志工自製小英總統Ｑ版肖像的三倍券宣傳皮，小英總統看了會心一笑；蔡總統接著到彰化肯納兒烘焙坊闢護工場購買500元、香噴噴的手工餅乾等，另花了200元購買隔壁的泡芙，王惠美請總統吃了知名的糯米炸，接著一行人到對面吃阿璋肉圓，蔡英文頻頻說好吃。

▲熱情志工自製小英總統Ｑ版肖像的三倍券宣傳皮，小英總統看了會心一笑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

蔡總統先到花壇鄉劉厝村供奉媽祖的天聖宮參拜，劉厝村是花壇「最綠」的地方，蔡總統首次參訪，受到鄉親熱烈的歡迎，並與地方人士合照；蔡總統下午到生產半導體導線架以及五金文具用品的順德工業、以生產彩色口罩聞名的中衛醫材參訪。

此次彰化行蔡總統全程不接受媒體採訪，但開放媒體拍攝，蔡總統看來心情十分愉快，還特地進入陳稜路上專門為自閉症兒童開設的庇護工場「肯納兒烘焙坊」參觀，並買了一盒500元的禮盒，不少家長們十分期待蔡英文總統到訪，但其中一名肯納兒疑似是太過緊張，在蔡英文到訪沒多久放聲哭了起來，經安撫後才平靜下來。

▲彰化縣長王惠美也趁機向蔡總統報告彰化縣長照據點設置現況，並爭取加速捷運綠線延伸至彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

彰化市陳陵路有許多彰化知名小吃，蔡總統先到正彰化肉圓打招呼外，隨後一行人到對面的阿璋肉圓吃肉圓， 原本總統府隨扈們要求媒體不要拍攝，但拗不過媒體要求，蔡總統笑著說，「沒關係，那我吃一口好了。」她豎起大拇指比讚，直誇好吃，至於三倍券買了多少？她手勢比劃著邊說，「都花光光了！」

彰化縣長王惠美也趁機向蔡總統介紹彰化在地的健康豬，強調彰化豬肉健康又美味，也利用蔡總統吃肉圓的空檔，王惠美不忘抓緊空檔跟蔡英文總統報告彰化縣長照據點設置現況，並爭取加速捷運綠線延伸至彰化、彰化鐵路高架畫與二林精密園區等建設計畫儘速過關。