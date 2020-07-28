掃蕩組織犯罪不漏接　宜蘭警方24小時監看網路社群

宜蘭警方掃蕩組織犯罪不手軟，因應網路普及，對於在地網路社群，警方24小時進行監看，只要發現不法事證，馬上會進行後續處理。宜蘭警方掃蕩組織犯罪，去（108）年移送8件92人，今年截至目前移送了5件65人，縣警局刑警大隊大隊長柯志仁表示，對於聚眾鬥毆及組織犯罪，警方有一套處理的sop流程：一般處置方式分為三階段，也就是事前、事中及事後。事前的重點在於預防，警方對於在地的網路社群會進行24小時監看，並在2個小時內回報是否有不法事證，此外，也會針對轄區進行路檢及臨檢，對於曾經滋事成員的背後老大也會給予約制。柯志仁指出，事中的部分則是如果在網蒐過程發現有暴力事證，會立即派員勘查是否屬實，另外，如接獲民眾報案則會啟動「快打部隊」到現場處理，到現場若發現聚眾鬥毆滋事仍然存在，則立即以現行犯逮捕，並以強力執法將暴力消彌，同時將滋事者帶回警局依法偵辦。柯志仁表示，事後過程則是針對發生聚眾鬥毆的原因進行了解，並針對涉案人背景進行清查，看背後是否有組織集團賴以維生的金流，另外，也會結合第三方警政，針對其所經營圍事的場所規劃強力掃蕩，並報請縣府主管機關看是否有違相關法令，以便進一部勒令停止營業或斷水斷電，最後則是將組織瓦解，並朝組織犯罪的方向偵辦。