影／農委會主委陳吉仲走訪金牌農村　推廣農村小旅行

▲陳吉仲到彰化縣埔鹽鄉大有社區推廣民眾使用農遊券到彰化消費，鼓勵民眾使用農遊券與三倍券，體驗農村旅遊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

隨著疫情趨緩，國內旅遊大爆發，加上農遊券上路，農村社區旅遊深受青睞，行政院農委會主任委員陳吉仲今（28）日在水保局長陪同，走訪彰化縣埔鹽鄉大有社區，陳吉仲鼓勵民眾使用農遊券與三倍券，體驗農村旅遊並以行動支持農村與農業。

▲農委會主委陳吉仲走訪金牌農村埔鹽鄉大有社區體驗農村射竹箭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

陳吉仲參觀陳家古厝、生物碳爐、築巢書院及傳青意棧等景點；他說，農遊券發行500萬張，國人已用掉9萬張，創造約5億元商機，讓很多美麗的農村及優質農特產品被看見，他認為美景不假外求，本島農村處處有令人驚喜且值得遊覽的亮點。

陳吉仲表示，埔鹽大有社區有相當深厚的農業文化底蘊，在社區理事長吳素秋的帶領下，積極農村再生與營造，將大有特有的農村文化發揮得淋漓盡致，吸引許多民眾爭相造訪學習，相當值得走訪，到彰化來一趟深度的文化之旅。

▲陳吉仲走訪彰化縣埔鹽鄉大有社區，陳吉仲鼓勵民眾使用農遊券與三倍券，體驗農村旅遊並以行動支持農村與農業。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

大有社區發展協會理事長吳素秋導覽解說，陳家古厝的屋舍內外都有精緻構件，內廳請來鹿津畫派匠師彩繪，極具保存價值；傳青意棧的前身為郭家老厝，屋主後代子女感念社區對父母的照顧，無償提供作為社區背包客棧及青創基地，提供學生打工換宿，協助社區發展。

築巢書院原本是破舊不堪的豬圈，社區長者動手打造成社區教學活動的教室，是社區最驕傲的營造點；社區生物炭爐燃燒社區收集的廢棄木材和樹枝，改良農地土質，種出社區品牌「金碳米」。

▲陳吉仲走訪彰化縣埔鹽鄉大有社區，與農村迴流青年對話。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

除了感受農村再生的成果，陳吉仲也陪伴活力滿滿的社區長者一起聊天共進午餐，共餐中，也說明農委會將更加努力將「農村社區綠色照顧政策」完善推動，不僅透過農業療育方式營造綠色照顧場域，並以農村社區為基礎，打造創新照顧服務，讓高齡者能有歸屬感與自我認同感。

陳吉仲強調，目前農遊券深受民眾喜愛，建議民眾不妨趁著暑假期間，安排一趟農漁村小旅行，深度瞭解農村風情，並使用農遊券與振興三倍券購買農村產品，幫助提振農村經濟的同時也會實質回饋到農村社區，一起來支持農村永續發展。