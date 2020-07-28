影／蘇貞昌南下　視察彰縣陽明國中校舍整建太陽光電設置

行政院長蘇貞昌今(28)日下午率領教育部、經濟部、農委會及中部聯合服務中心等團隊南下關心彰化縣教育，彰化縣長王惠美也帶領縣府團隊陪同蘇院長視察陽明國中校舍整建及太陽光電建置的執行情形。

▲行政院長蘇貞昌帶著中央相關人員前來關心彰化縣，縣府盤點裝設太陽能光電的學校。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

王惠美再次把握機會當面向行政院長請託三項重大建設，一是彰化市鐵路高架化，關係到彰化市整體的發展，二是臺中捷運延伸彰化，期盼行政院儘早核定，三是二林精密機械產業園區，攸關彰化西南角整體的發展，拜託院長多多關注。

蘇院長表示，彰化縣校園太陽光電做的很好，風力發電也都很配合，即將實施班班有冷氣的措施，學校要是能參與太陽光電、綠能、校園種樹等，節能減碳就能做的更好；蔡總統指示要給全國孩子安全舒適的校園學習環境，他在7月7日到台南宣布全國中小學班班有冷氣，這次到彰化因為彰化在校園光電超前在全國平均點的前面，也再次宣布，全國中小學班班有冷氣，並已請經濟部協同台電、教育部及地方政府共同合作加快速度來完成。

▲蘇貞昌表示，彰化縣校園太陽光電做的很好，風力發電也都很配合，學校要是能參與太陽光電、綠能、校園種樹等，節能減碳就能做的更好。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

蘇院長表示，此外，剛剛在校園看到黑板樹根破壞籃球場，這是過去錯誤政策，那些樹種是不對的應趁早汰換，還有種的樹大小也要留意，不要太小，這些都為了給孩子生活教育。

王惠美說，今天彰化縣星光閃閃，早上蔡總統帶著內政部長來彰化，下午行政院蘇院長帶著中央相關人員前來關心彰化縣，縣府盤點裝設太陽能光電的學校，並全力配合推動校園屋頂全面種電，節能減碳。

▲彰化因為彰化在校園光電超前在全國平均點的前面。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.28）

教育處長陳逸玲表示，縣府推動校園屋頂全面種電，設置太陽光電發電設備以改善校舍頂樓教室夏季高溫難耐的困境，其中陽明國中即有5棟校舍完成設置，設置容量達394.75kWp，108年發電量計54萬6,848度電，且每年回饋金約60萬元，縣府也全數挹注學校，讓有限經費發揮最大效益並嘉惠學子學習。