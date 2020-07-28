熱錢報復式湧入嘉義市　購物節登錄已突破3千萬大關

嘉義市購物節活動開跑近一個月，因熱錢及報復性消費持續湧入，觀光熱度更是持續上升，光是上週短短7天內，在購物節發票登錄抽獎累計金額就突破3000萬大關，嘉義市府表示，發票出自嘉義市各大飯店旅館，顯見外地遊客在嘉義市帶動的消費熱潮。為迎接疫後時代的安心旅遊，嘉義市舉辦購物節活動，開跑近一個月，隨著中央政府推出的各式旅遊振興方案，熱錢及報復性消費持續湧入，嘉義市觀光熱度買氣強強滾，光是上週短短的7天內，登錄購物節參加抽獎的發票累計消費金額就接連突破2000萬與3000萬大關。市府指出，截至7月26日止，累計消費金額已高達3552萬餘元，登錄發票數達17,362筆，登錄發票中有大量來自檜意森活村、林聰明沙鍋魚頭等觀光客必遊景點，福義軒、新台灣餅舖等指標性伴手禮店家，許多發票更是出自嘉義市的各大飯店旅館，顯見外地遊客在嘉義市帶動的消費熱潮。市府說，國內旅遊熱同時帶動旅宿業的住房成長，無論各大飯店或小型青旅，住房率居高不下，如嘉義觀止飯店、嘉楠風華酒店、耐斯王子大飯店、蘭桂坊花園酒店等購物節特約飯店，針對購物節推出「入住送嘉遊金」的住房專案，至今已發出超過100萬元，提供房客於嘉義市購物節特約店家消費抵用，為在地店家創造百萬商機；而嘉義市在地人同樣買到手軟，許多民眾搶搭振興熱，購入百貨精品、汽車配件、3C等高單價商品。嘉義勇媽市長黃敏惠也貼心呼籲，市民只要是6月21到8月31購物節活動期間，在嘉義市店家消費，無論用餐、加油或其他消費支出，單筆滿600元取得發票者即可登錄購物節抽獎，購物節準備Toyota汽車、Gogoro電動機車與300項澎湃好禮，大家千萬不要錯過。