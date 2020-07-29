避免「貓咪跳樓症候群」　動保處：窗戶陽台做好防護裝置

▲暑假時全家出門玩，若獨留寵物在家，經常發生寵物跳到陽台或站立窗戶邊，導致有從窗戶或陽台跌下樓的可能性。（圖／新北市動保處提供）

暑假時全家出門玩，若獨留寵物在家，經常發生寵物跳到陽台或站立窗戶邊，導致有從窗戶或陽台跌下樓的可能性，即獸醫俗稱「貓咪跳樓症候群」；新北市動保處今年6月就接獲2件家犬和9件家貓墜樓的救援案件，動保處提醒，飼主可以利用簡單的園藝綠圍網或鐵網格搭配束帶，為家中窗戶及陽台做好防護裝置，避免憾事發生。動保處表示，都市區內高樓大廈和公寓林立，如果家中防護措施沒做足，犬貓一不小心就可能從窗戶或陽台跌落墜樓，尤其貓咪生性好奇，喜歡跳到陽台或站立窗戶邊欣賞風景，加上天生狩獵本能，往往看到小鳥或昆蟲時會直接飛撲上去，很可能就發生不幸墜樓事件，造成毛寶貝骨折、氣胸或腦震盪等傷害，嚴重的話可能會死亡，獸醫們稱之為「貓咪跳樓症候群」。動保處說，犬隻雖不似貓咪好奇心強烈，但也可能因紗窗未固定牢靠，造成犬貓趴紗窗看風景時意外跌落窗外；呼籲毛爸媽利用簡單的園藝綠圍網或鐵網格搭配束帶，為家中窗戶及陽台做好防護裝置，挑選圍網同時應注意孔洞尺寸，選擇貓咪無法輕易鑽出的大小為原則。動保處也指出，使用簡易DIY方式讓毛寶貝不再誤闖高空水泥叢林，提醒毛爸媽為家中裝置安全圍網同時，也勿忘為毛寶貝植入晶片及絕育措施，原因是發情期間未絕育的毛寶貝比已絕育更容易不假外出，幸運者或許能找到回家的路，也可能從此為愛走天涯，一去不復返。