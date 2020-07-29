基隆八堵國小師生與家長參與社區規劃　打造木造共融空間

▲八堵國小由全校師生、家長共同打造沙坑與3層式的木造共融遊樂空間，學習公民學習、啟發公民意識。（圖／基隆市教育處提供）

基隆市八堵國小為基隆第一所學校型態實驗教育學校，107年以「沙沙的異想世界」入選基隆市社區規劃師駐地輔導計畫後，今年再度以「一起鬆鬆玩，小手拉大手共創城市」為主題，由全校師生、家長共同打造沙坑與3層式的木造共融遊樂空間，學習公民學習、啟發公民意識。基隆市教育處表示，在全校師生、家長一同攜手打造「沙沙的異想世界」，包含沙坑與3層式的木造共融遊樂空間後，並以遊樂空間中設置鬆散素材的遊具為主題，由中、高年級的班級學生進行設計，相互競圖爭取計畫定稿代表權，過程中有著許多的思考討論與錯誤修正，以及每一位老師、家長的耐心陪伴，進而誕生了不同的創意與發想。教育處指出，輔導計畫有專業的社規師加入協助，學生透過親手參與木工製作、操作電鑽，在生澀卻有重大意義的過程中，八堵國小以希望在校園中闢建一處讓社區可一起使用的休憩空間，每個人於此駐足停留時都能發揮創意「鬆鬆的玩」，而非再造一座遊具的發想下，完成了手作木梯、有著布丁狗外型的大泡棉裝置以及廢輪胎創意遊具。教育處林祝里處長表示，實驗教育最動人的價值就是在特定教育理念之中，藉由每一種不同面向、不同領域中的學習，展現出那獨具特色的獨特印記，美「力」的學習很自然地在生活周遭存在，學生們找到適合自己的方式進行學習，並擴大範圍與社區合作，帶來更大的效益。