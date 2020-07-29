考古公園獲國家卓越建設獎　侯友宜：做更多特色公園

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▲新北考古公園繼108年獲頒「最佳規劃設計類優質獎」後，今年再奪「國家卓越建設獎」。（圖／新北市文化局提供）

新北考古公園繼108年獲頒「最佳規劃設計類優質獎」後，今年再奪「國家卓越建設獎」新北市文化局局長龔雅雯今（29）日在市政會議獻獎，市長侯友宜說，新北考古公園美化臺北港特定區的景觀，更為地方注入濃厚的人文氣息，期勉大家一同努力，讓更多優質的特色公園出現在新北市每一個角落。「國家卓越建設獎」是國內最具指標性的建築大獎，文化局長龔雅雯表示，新北考古公園已連續兩年獲獎，這次更拿到了環境文化類的「金質獎」，以現代技術，重新詮釋史前人類與自然環境互動的概念，是從規劃、設計、施工到後續營運，每個環節層層嚴格把關所得到的肯定。十三行博物館館長陳春蘭表示，新北考古公園最吸引人的地方，在於園區內隨處可見的史前南島元素，和諧地分布在地表上一點都不突兀；干欄屋、雕花陶罐、椰子樹、檳榔樹圍塑出的環境，讓人散步其中感覺就像穿越了時空。下半年度，館方將在此辦理一系列南島文化、考古體驗主題活動，也預計於部落教學區新增展示設施，強化與參觀者的互動性。文化局表示，新北考古公園自108年5月開園以來，至今已超過25萬人次參觀，尤其受到史前文化愛好者、生態觀察者、攝影玩家們大力推薦；此外，公園擁有全臺最大的考古互動探坑、結合影像科技的魔幻考古沙坑、以及仿史前建築的部落教學區，全區皆為免費參觀。