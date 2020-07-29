挑擔闖關體驗客家硬頸精神　鄉長扮魔法仙子熱邀

▲記者會中鄉長李碧菁與民政處長楊健人分別化身「魔法仙子」與「魔法師」一起為活動暖身。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.07.29）

▲「蘋果劇團」活動當晚將在頂六國小帶來「章魚怪盜與龍王法杖」兒童劇演出。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.07.29）

嘉義縣中埔鄉8月1日下午2點至晚間8點，在客家文化會館舉辦「客嘉文化好童趣」活動，此次以兒童為主軸，安排客家挑擔成長禮遊行、趣味闖關、客諺語朗讀表演等，晚間移場至鄰近頂六國小，知名「蘋果劇團」將帶來精彩兒童劇。鄉長李碧菁表示，鄉內有客家族群約5千多人，是嘉縣內客家人最多的鄉鎮，因此對推廣和深耕客家文化不遺餘力，此次獲客委會補助，將舉辦以兒童為主題的客家活動。李碧菁提到，活動中特別安排客家挑擔成長禮，當日下午2點以成長禮繞園遊行揭開序幕，學子挑擔闖4關，過關者贈文昌筆，祝福有源源不絕的學習力；贈書，希望能拓增更多知識；贈尺，使孩子能有明辨是非的能力；贈樂器，期望能培養怡情養性的興趣，目前有鄉內20名國小畢業學子參加，期待所有孩子能學習到客家人的「硬頸」精神，肩負責任，勇敢開拓人生。另外有趣味闖關，民眾只要完成闖關集章，即可獲得客家花色團扇及晚上壓軸摸彩券，大獎有液晶電視、微波爐及氣炸鍋等好禮歡迎帶回家。抽獎前的亮點，是當日晚間6點於頂六國小活動中心登場的「蘋果劇團」兒童劇演出，將帶來海洋魔幻歌舞劇「章魚怪盜與龍王法杖」，精彩可期，完全免費觀賞。嘉縣客家文化協會理事長凃慧蘭說，活動現場亦有客家美食及在地特產攤位，歡迎選購，可惜客家旅遊券無法使用，只能現金消費。鄉長李碧菁記者會中化身「魔法仙子」，但笑稱打扮起來比較像「美少女戰士」，期與親子拉近距離，熱力邀請爸爸媽媽帶著小朋友們踴躍參加。