88環團號召台中抗暖化反空污遊行　零碳排不是夢

中部環保團體今(29)

上午在台中市議會前廣場召開記者會宣布，8月8日父親節當天將在台中市舉辦「抗暖化反空污顧健康遊行」，宣佈氣候緊急、推動綠色新政、訂定無煤期程、2050淨零碳排等訴求，號召民眾參與挑戰「Net 0 Carbon」大型排字空拍行動，守護爸爸健康、守護台灣安全。

「抗暖化反空污顧健康遊行」，由醫師團體台灣健康空氣行動聯盟、中華民國診所協會全聯會、台中市大台中醫師公會及彰化縣醫療界聯盟發起，號召中彰雲投公民大集合，預計在8月8日下午3點半前往台中市議會前市政公園集合，下午4點在草地上挑戰「Net 0 Carbon」大型排字空拍行動。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，因為近年來氣候變化變遷，以及空氣汙染嚴重，全球已經有70幾個國家宣布將在2050年達到淨零碳排，南韓也加入，成為東亞第一，盼總統蔡英文朝向這樣的目標邁進，讓台灣也能做到2050淨零碳排。她指出，台積電日前宣布加入RE100，承諾2050年達成100％再生能源目標，顯見以健康為核心的綠色經濟當道，台灣邁向2050零碳排不是夢。

爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，台灣其實根本就不缺電，缺的是願意跟民眾創造幸福未來的商人。他們訴求，備轉容量率從目前10%降至6%，減少怠速運轉的機組，雖然經濟部近期將召開公聽會願意調整，但是工商大老紛紛跳出來抗議，理由是怕缺電。

台中市政府表示，全球暖化及氣候變遷日趨嚴峻，針對環保團體發起「抗暖化 反空污 顧健康遊行」，呼籲民眾一同抗暖化、反空污，市府表示認同，並將持續執行減碳減排，減緩氣候變遷、促使溫室氣體減量及改善空氣品質相關計畫，善盡地方政府責任，同時依溫減法及空污法，更積極有效的減碳、減污政策包括碳交易、碳抵換、總量管制及能源轉型等均屬中央權責，期盼中央與地方一同加速推動。