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美食巷仔內／健美先生激炸滷味　饕客排隊2小時不叫苦

記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-08-08 09:00:00

▲健美先生滷味有20幾種口味，其中手工糯米腸不加花生，純糯米加酸菜吃，口感飽實不黏糊。（圖／金武鳳攝，2020.7.29)
▲健美先生滷味有20幾種口味，其中手工糯米腸不加花生，純糯米加酸菜吃，口感飽實不黏糊。（圖／金武鳳攝，2020.7.29)

台中市一中商圈是美食天堂，其中，健美先生激炸滷味跳脫傳統冷滷、熱滷口味，獨創先滷後炸再刷上獨門醬汁秘方，路邊攤飄香20年後插旗一中商圈，獨家美味冠軍大腸頭，內塞青蔥炸得微酥Q嫩滋味，被喻為「邪惡美食」，有人排隊2小時買到，心滿意足說：「美味值得等待」。

▲招牌冠軍大腸頭先滷再炸，起鍋刷上獨家醬料，搭配爽脆酸菜吃，被喻為邪惡好滋味，讓人欲罷不能。（圖／金武鳳攝，2020.7.29)
▲招牌冠軍大腸頭先滷再炸，起鍋刷上獨家醬料，搭配爽脆酸菜吃，被喻為邪惡好滋味，讓人欲罷不能。（圖／金武鳳攝，2020.7.29)
名為健美先生的滷味店，事實上藏著飄香20年的傳奇。20年前，滷味店前身是推著腳踏車的路邊攤，芋頭粿、糯米腸、雞干、豆乾等滷味，全擺在後座特製的平台上，客人點選後，老闆會在平台架設的簡易煎台先煎熱調味，再搭配特製酸菜給客人，儘管一切很克難，卻因好滋味，每到下午出攤時間，就見長長人龍等在小攤前。

▲健美先生滷味有秘密武器，就是獨家調味的醬料，滷味先滷後炸，起鍋再刷上蒜頭或辣醬，美味大升級。（圖／金武鳳攝，2020.7.29)
▲健美先生滷味有秘密武器，就是獨家調味的醬料，滷味先滷後炸，起鍋再刷上蒜頭或辣醬，美味大升級。（圖／金武鳳攝，2020.7.29)
小攤滷味飄香20年，連老主顧不識老闆名字，僅知道他曾是健美先生，口耳相傳，健美先生就成了小攤代名詞，5年前，健美先生插旗一中商圈，有正式店面，經營規模擴大外，滷味工法也略有調整，將先滷後煎改為先滷後炸，多了酥香味。起鍋後再刷上特調醬料，搭配招牌酸菜，獨家美味成了一中商圈必吃美食。

▲一中商圈健美先生激炸滷味，招牌的冠軍大腸頭內塞青蔥，先滷後炸是獨家美食。（圖／金武鳳攝，2020.7.29)
▲一中商圈健美先生激炸滷味，招牌的冠軍大腸頭內塞青蔥，先滷後炸是獨家美食。（圖／金武鳳攝，2020.7.29)
 

健美先生透明冷藏櫃陳列琳瑯滿目食材，店長推荐「必點三寶」，首先是冠軍大腸頭，整條大腸內塞翠綠青蔥很吸睛，入鍋油炸到表皮金黃，剪成一段段刷醬、撒上胡椒粉調味，入口微酥Q嫩搭著青蔥香氣，絕配美味列居冠軍，沒人敢有異議。

▲健美先生滷味品項多，滷過擺放透明冷藏櫃，客人一目了然，方便點選。（圖／金武鳳攝，2020.7.29)
▲健美先生滷味品項多，滷過擺放透明冷藏櫃，客人一目了然，方便點選。（圖／金武鳳攝，2020.7.29)

其次，手工米腸沒有添加花生，純糥米用手工塞進腸衣，口感紮實，粒粒分明，油炸後剪開，刷上秘製醬汁，再放入爽脆酸菜，迷人滋味令人口齒留香，必吃第三名是手工芋粿，採用水磨米醬和入芋頭籤製做的芋粿，用料超實在，炸過後多了香酥風味，入口Q彈不黏牙，是盈滿芋香及油蔥香的古早味。

▲不想出門，健美先生滷味提供外送服務，一通電話，美味上門。（圖／金武鳳攝，2020田29)
▲不想出門，健美先生滷味提供外送服務，一通電話，美味上門。（圖／金武鳳攝，2020田29)

店長貼心提醒，店裡滷味之所以無敵好吃，助攻秘密武器是特製醬料，不敢吃辣就刷蒜頭醬汁，敢吃辣的，一定要嚐嚐店裡用朝天椒特調的辣醬，辣度有三級，絕對能滿足食辣控勁爆需求。

 

關鍵字

大腸頭 外送 一中商圈 先滷後炸 健美先生激炸滷味

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