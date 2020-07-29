梧棲安良港大排護岸工程動土　給民眾安全生活

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整治工程，中央地方投入5000萬元，展開台61線上游至永安橋間河段護岸改善應急，預計改善護岸、人行道長度270公尺及周邊道路，新增兩處觀景平台與綠廊空間，今(29)日動工，預計明年5月底完工。

副市長黃國榮表示，安良港排水現況沿線護岸老舊破損，每逢豪雨易造成基礎淘空致護岸傾斜及路面崩塌破損，去年豪大雨造成永天橋至下莊橋護岸受損，市府立即投入4,800萬元展開復建工程，已於今年4月完工。後續持續爭取前瞻基礎建設計畫應急工程，獲經濟部水利署核定補助經費3,900萬元，市府自籌1,100萬元，經費共5,000萬元辦理應急工程，工程除提高防洪標準、改善護岸及人行道外，並新增2處觀景平台及綠廊空間，提供民眾休憩空間。

副議長顏莉敏指出，感謝中央經費挹注，也感謝市府積極推動海線多項建設，辦理安良港工程，不僅提升防洪安全性，更美化周邊步道設施，讓民眾能沿著河岸欣賞美景。

水利局長范世億表示，安良港防洪安全及排水整治情形備受地方期盼，規劃設計階段透過地方說明會，邀請民眾參加並提供建議，市府也納入整體政策研議，鑑於安良港排水整治經費龐大，市府將採分年分段執行，目前已投入9,800萬元辦理改善，後續將持續辦理台17上游至安南橋治理工程，經費3,900萬元，已進入設計階段，預計今年11月發包。

梧棲區安良港大排