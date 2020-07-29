翁章梁勉總統教育獎學生　以「接受、面對、放下」度逆境

2020年總統教育獎表揚，嘉義縣永慶高中林佑弦與和順國小辛宛柔二位奮發向上學習精神，分別榮獲高中組及國小組的殊榮，縣長翁章梁特地於29日親自接見給予勉勵

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林佑弦為考量減輕家中負擔決定就讀軍校，先天免疫力缺陷的辛宛柔影響雙眼視力，翁章梁勉勵接受、面對、放下。

▲嘉義縣長翁章梁與2020年總統教育獎學生有約，分享總統教育獎殊榮及成長過程中的點點滴滴。（圖／記者任禮清攝，2020.07.29）

翁章梁29日與嘉義縣2020年總統教育獎學生有約，分享總統教育獎殊榮及成長過程中的點點滴滴，翁章梁說得到2020總統教育獎對他們來說是非常重要，不但能激勵他們的信心，相對的也是肯定他們的努力。

教育處長陳添丁說明，嘉義縣偏鄉學校教育資源相對缺乏，2位獲獎同學在自身環境的逆境中，充分發揮總統教育獎「在艱苦的環境中，保有最上進精神表現」的理念。

今年永慶高中畢業生的林佑弦，由於參加角力比賽因素，讓阿姨代表他前來接受縣長勉勵，校長蘇淵源說明去年林佑弦看到哥哥獲得總統教育獎表揚，讓他朝這個目標努力，如今美夢成真他也很高興

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林佑弦為考量家中負擔，雖有保送體育大學的資格，但決定就讀軍校，已通過軍校體檢與智力測驗。

▲縣長翁章梁勉勵自小先天免疫力缺陷的辛宛柔，親筆接受、面對、放下及鼓勵讀莊子。（圖／記者任禮清攝，2020.07.29）

就讀和順國小的辛宛柔，自小先天免疫力缺陷，手腳關節變形扭曲，出生不到3個月就診斷出罹患川崎氏症，爾後因病症嚴重進出醫院檢查，確診罹患幼兒型類風濕性關節炎；視力也在幼稚園時期開始嚴重退化，五年級便雙眼全盲。雖然面對身體接二連三的打擊，但從未讓她放棄對於生命的渴望。辛宛柔的先天免疫力缺陷也讓汗腺失去作用，卻先後挑戰十多場次路跑，她回憶在溪口鄉的那場路跑最辛苦，走到整張臉爆紅，感謝老師同學們買冰塊來幫她降溫。

翁章梁勉勵她懂得接受、面對、放下，並以讀莊子的見解，闡述了莊子書中的理想人物是盲人，期許她未來面對困境，也能學會接受才能進而面對、放下，鼓勵她能夠細讀莊子，瞭解到書中的意涵，面對成長環境艱辛，積極改變生命困境的毅力。