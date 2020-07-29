飲酒成癮者　中市府助飲酒困擾者重拾健康

提升民眾對飲酒的正確認知，台中市政府衛生局今（29）日舉辦「酒酒不見-健康重現」飲酒困擾者健康促進活動，結合台中地方檢察署、運動局等單位共同規劃運動課程，報名自從7月30日至8月9日止，邀請有飲酒困擾的民眾一起來促進體能，培養正當休閒興趣。

衛生局長曾梓展表示，長期飲酒過量，對肝臟、心臟、腦部等均會造成傷害，不但縮短器官壽命，甚至可引致急性酒精中毒；此次運動課程預計自8月10日起，於中市3家國民運動中心辦理多元持續性課程，邀請有飲酒困擾的民眾前來參與，透過運動課程及協助成癮者的轉介醫療服務，培養健全、良好的生活習慣，重拾健康。

衛生局說，市府自去年起結合許多單位辦理飲酒困擾者健康促進活動，第一年就有22人報名參加為期16週的課程，課程中除提供適當的戒酒衛教宣導外，也會評估學員狀況建議轉介治療服務，透過學員彼此之間的互相鼓勵，讓更多人努力不懈的完成課程，進而改善生活習慣，營造健康生活。

第一屆學員楊世瑟表示，自己飲酒逾40年且患有高血壓，想改善健康問題，因緣際會下參加健康課程，透過勤奮不懈的運動，體重已減近10公斤；收縮壓也從近190mmHg降至140mmHg左右，衛生局長曾梓展現場也特頒發獎狀鼓勵。

此外，曾梓展也呼籲，飲酒過量有害身體健康，民眾如深受酒癮困擾，可至中市15家酒癮戒治醫院，經專業評估後，接受門診、住院或心理治療等，戒酒者亦可運用酒癮戒治補助，每人每年最高補助4萬元，民眾如有酒癮治療或補助問題可至衛生局網站查詢。