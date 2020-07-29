多名外籍女子入侵逢甲商圈從事色情業　警驚見「男兒身」

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台中逢甲商圈具有文創氣息的旅店，深獲背包客青睞，但台中市第六警分局去(108)年7月持搜索票前往商圈一家旅店查緝，一口氣在4個房間內查獲4名泰國性工作者及4名男客，警方赫然發現其中一名身材曼妙的泰籍「女子」竟是男兒身，全案移送台中地檢署偵辦。台中市警察局第六分局西屯派出所去年獲報有外籍色情女子兵團入侵轄內逢甲商圈旅店，員警明查暗訪確定暗藏春色的旅店就是位在西屯區的某文創旅店後，專案便衣員警於7月18日晚間持法院搜索票前往查緝果然在801號房、802號房、803號房及805號房內，分別查獲鐘姓、林姓、陳姓、沈姓4名男客與4名泰籍應召女子進行性交易，並扣得應召女子性交易所得共 1萬1,400元。警方清查身份時，驚訝發現其中一名身材高挑火辣的泰籍女子，竟是已動過手術的大男生，隨後也通知衛生單位前來抽血檢驗有無特殊法定疾病。警方調查，吳姓色情業者每天為進駐旅店的應召女子送餐、補充生活用品及潤滑液等性工作用品；交易方式係50分鐘收費2,200至2,500元不等，由應召女子抽成 1,300元之報酬，其餘歸應召站業者所有台中地院將吳姓色情業者依意圖使男女與他人為性交之行為而容留以營利罪，處有期徒刑貳月。