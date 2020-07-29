從系統到科技　嘉義縣展現治水戰爭成果

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▲嘉義縣啟動智慧防汛網展現治水成果。(圖／記者陳惲朋攝）

▲中華電信公司李嘉興總經理簡報說明智慧防汛網。(圖／記者陳惲朋攝）

嘉義縣沿海地區因超抽地下水及全球暖化等因素，地層不斷下陷，造成低窪處每逢汛期豪大雨時，經常引發水患影響民生防治水患的戰爭，從中央系統性治水，到結合中華電信公司，研發、建置智慧防汛網，未來將以科技監控水位高度，掌握即時的水文資訊，並適時、適切的執行防治作為，讓縣民得以免於水患的恐懼。嘉義縣的智慧防汛網已完成建置，今(29)日在縣府由翁章梁縣長主持、中華電信公司嘉義營運處總經理李嘉興簡報說明展現成果立委陳明文、蔡易餘，水利署長賴建信、第五河川局長張庭華，嘉義縣議員姜梅紅、劉雅文、黃鉦凱及林緗亭等人出席。以往淹水調查都是以人力目視為準，無法即時掌握即時性的淹水實況，為快速而有效的執行治水戰爭，經中央補助2921萬元，結合中華電信公司辦理「嘉義縣智慧防汛網廣建置計畫」，在沿海易淹水地區完成建置100組淹水感測器，同時介接其他單位設置之93組淹水感測器汛號，合計193組感測器即時、有效的偵測淹水實況，適採災情的緊急處置作為。民眾也可用手機、電腦或平板下載APP了解淹水位置、深度。翁章梁表示，嘉義縣的治水戰爭，開始於陳明文前縣長向游錫堃前院長建議「系統性」治水，現在我們以科技建置「智慧防汛網」可以整個掌握水文資訊，包括移動式抽水機的運作狀況，都可以即時性的掌握，並可以立即做交互的運用、處理，對未來百姓擺脫淹水之苦，絶對是很大的幫助。賴建信說明，因應氣候變遷，科技輔助超前部屬，所以在前瞻基礎建設計畫中，已經協助11個縣市政府建置智慧防汛網。相信在中央及地方的合作下，面對極端氣候挑戰時，智慧科技設備可以即時掌握資訊。張庭華指出，嘉義縣政府智慧防汛網的建置，可以強化早期預警與即時應變防災避災效能，同時可協助防救災單位在颱風豪雨時即時掌握水情及災情，做為救災資源調度應變決策參考。智慧防災是水利署推動的政策，在面臨極端氣候的今天，能提供防災單位即時資訊及應變。