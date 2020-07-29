從系統到科技　嘉義縣展現治水戰爭成果

嘉義縣沿海地區因超抽地下水及全球暖化等因素，地層不斷下陷，造成低窪處每逢汛期豪大雨時，經常引發水患影響民生﹔防治水患的戰爭，從中央系統性治水，到結合中華電信公司，研發、建置智慧防汛網，未來將以科技監控水位高度，掌握即時的水文資訊，並適時、適切的執行防治作為，讓縣民得以免於水患的恐懼。
嘉義縣的智慧防汛網已完成建置，今(29)日在縣府由翁章梁縣長主持、中華電信公司嘉義營運處總經理李嘉興簡報說明展現成果﹔立委陳明文、蔡易餘，水利署長賴建信、第五河川局長張庭華，嘉義縣議員姜梅紅、劉雅文、黃鉦凱及林緗亭等人出席。
以往淹水調查都是以人力目視為準，無法即時掌握即時性的淹水實況，為快速而有效的執行治水戰爭，經中央補助2921萬元，結合中華電信公司辦理「嘉義縣智慧防汛網廣建置計畫」，在沿海易淹水地區完成建置100組淹水感測器，同時介接其他單位設置之93組淹水感測器汛號，合計193組感測器即時、有效的偵測淹水實況，適採災情的緊急處置作為。民眾也可用手機、電腦或平板下載APP了解淹水位置、深度。
翁章梁表示，嘉義縣的治水戰爭，開始於陳明文前縣長向游錫堃前院長建議「系統性」治水，現在我們以科技建置「智慧防汛網」可以整個掌握水文資訊，包括移動式抽水機的運作狀況，都可以即時性的掌握，並可以立即做交互的運用、處理，對未來百姓擺脫淹水之苦，絶對是很大的幫助。
賴建信說明，因應氣候變遷，科技輔助超前部屬，所以在前瞻基礎建設計畫中，已經協助11個縣市政府建置智慧防汛網。相信在中央及地方的合作下，面對極端氣候挑戰時，智慧科技設備可以即時掌握資訊。
張庭華指出，嘉義縣政府智慧防汛網的建置，可以強化早期預警與即時應變防災避災效能，同時可協助防救災單位在颱風豪雨時即時掌握水情及災情，做為救災資源調度應變決策參考。智慧防災是水利署推動的政策，在面臨極端氣候的今天，能提供防災單位即時資訊及應變。