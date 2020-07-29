台南13位優質議員獲獎　新科議員竟佔9位

台南議會觀察聯盟於今（29）日舉辦「第三次定期會優質議員」頒獎典禮，此次獲優質議員計有13位，民進黨8位、國民黨2位、無黨籍2位、時代力量1位；其中初任議員佔9位。

該聯盟表示，此次評鑑辦法主要以量化為主，質性的部分僅為輔助性，並不影響其排序結果，在公布評鑑結果後，受到社會大眾極大的支持，聯盟也特別感謝台南市議長郭信良的正面評價，也接到許多其他不同的意見與聲音。

有少部分議員對評鑑辦法表達不同看法，聯盟一併致謝，有不同的意見與迴響，顯現議員對評量的重視，為能更貼近民意與現況，聯盟將會在第四次定期會開議前，擇日拜會各黨團，進行交流與討論改進下會期的評鑑辦法。

針對公督盟日前發函至全國地方議會的「2020縣市議會透明化調查表」，聯盟肯定台南市議會行政部門在議事逐步公開的努力，惟相較於其他縣市仍有很大的改進空間，如議事錄公開的時間、缺乏逐字稿等。

另外，第三屆議會的電子化公告僅更新至第一次定期會，而相較短時效的會議紀錄，偶出現「如簽到簿」這類比較含糊的字眼，建議議會行政單位可再加強資訊的更新速度，以及放置於議會網站顯眼處，因為更詳實的開放資訊，將可協助聯盟與市民進行更深入且客觀的評量，如議員的提案等資訊，期待議會能以立法院開放資訊為標竿。

這次的評鑑過程，成大前學代會議長陳佑維表示，成大學代會很榮幸參加這次市議員評鑑，雖然第一次參與評鑑的學生代表不多，但讓大學學代來評鑑市議會民代，是台灣政治史上開創性的一步。

成大學代會議長高慕軒說，對於議會的觀察、監督，實質上向各議員傳達了一個訊息，「你們的表現是能被看見的」。

與其將「對議員的觀察」視為「施加壓力」，不如看成「開啟一場更深層的對話」，高慕軒說，除了讓市民對議員表現有更直接的了解，也讓原本對議員不正確的期待能慢慢被消除，使職務回歸專業。

台南公民智庫執行長黃建龍認為，此次會期的評鑑方式大多以量化的方式進行，白話地說就是，出席、發言、參與議會的最「基礎」事務，這不就是一個民選代議士最基本應該履行的工作嗎？很遺憾仍然有極少部分議員連出席議會開會都做不到，不用跟市民說您還有很多事要忙。

黃建龍強調，評鑑議員是讓代議士們可以更積極正面的履行其應盡的義務，絕對是市議會的助力，更是驅使議員鞭策市政最直接良方，期待下一個會期所有議員都是今天受獎的優質議員。