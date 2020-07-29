謝國樑批基隆輕軌將影響交通　林右昌：選舉操作太早了！

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▲基隆市長林右昌回應，他們對於輕軌的看法有出入，此議題每到選舉就會被炒作，「現在就在操作選舉議題，有點太早了吧！」（圖／基隆市政府提供）

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前立委謝國樑及市議員張淵翔、呂美玲昨（28）日發生聲明表示基隆建設輕軌將排擠台鐵，造成基隆市民在通勤上非常大影響，呼籲交通單位應該慎重評估；對此，基隆市長林右昌回應，他們對於輕軌的看法有誤解，此議題每到選舉就會被炒作，「現在就在操作選舉議題，有點太早了吧！」謝國樑表示，基隆輕軌所規畫的終點站是南港展覽館站，對要轉乘台鐵、高鐵的民眾都不方便林右昌則解釋，終點站已初步和台北市、交通部與達成高度共識，將會設在三鐵共構南港轉運站，搭高鐵、轉板南線都方便，「謝前立委與兩位議座恐怕是搞錯了，並不會有接不到高鐵的問題。此外，謝國樑指出，如果未來用輕軌取代基隆至八堵間的鐵路，比較有效率的直達車將沒有辦法延續，需要一路南下的市眾也需換車，增加麻煩林右昌回應，輕軌只是讓台鐵不進入市區，但市區內可透過輕軌取代區間車，不僅能解決區間車長期因為必須於七堵、八堵等站待閉讓高級列車通過造成無法準時的垢病，而且輕軌完成後預計每小時可提供10-12班車，也就是5至6分鐘一班車，是更密集、準點的列車班次。林右昌說，這麼多年來基隆人引頸盼望的輕軌捷運，基隆市政府好不容易才向中央爭取到手，而且完全不需要出一毛錢，還能為基隆帶來很大的效益，「這個議題每到選舉，都會被拿出來炒作一次，現在就在操作選舉議題，有點太早了吧！」