口罩國家隊捨棄外銷　供社區藥局平價買賣

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台灣疫情趨緩，中部縣市的四個藥師公會，為了解決民眾自由買口罩需求問題，今(29)日特別前往「口罩國家隊」的台灣優紙口罩公司，簽訂合作意向書，分批供貨自費口罩三個月，給中彰投地區上百家的社區藥局，讓民眾可以在最熟悉的藥局，除了買實名制口罩，也可以買到自由買賣的口罩。今年初新冠狀病毒病疫情爆發，經濟部工業局公布口罩廠商共60條口罩產線被徵召為「口罩國家隊」，其中1條產線就在彰濱工業區的台灣優紙口罩公司，被國家召集生產醫療級口罩的廠商。藥師胡士哲指出，社區藥局自今2月份開始實名制口罩販賣，社區健保藥局疫情期間投入口罩實名制販售工作，四個月賣逾十萬片，工作量爆增五倍，但持續服務社會大眾國內自6月1日起，醫療用口罩也可自由買賣，但每日仍須徵用口罩800萬片，供指揮中心定額徵用，口罩工廠還要供給國外之前的訂單，所以讓站在第一線的社區藥局遲遲無法取得自由買賣的口罩，可以服務需要自由買賣口罩的民眾。胡士哲表示，台灣優紙口罩公司，為了服務在地鄉親，特別增加產線，捨棄外銷的機會，三個月提供240萬個口罩，與台中市藥師公會、臺中市新藥師公會、南投縣藥師公會及彰化縣藥師公會合作，透過中彰投上百家的社區藥局，以平價的方式直接提供口罩，不論是個人使用需求量大或有親友在海外，有自由買賣口罩特殊需求的民眾能夠獲得滿足。