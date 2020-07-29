影／高雄知名六合夜市發生大火　至少延燒三戶

高雄六合夜市今（29）日下午3點21分左右發生火警案件，消防局獲報到場後發現1樓為超商，3樓有濃煙冒出，疑似施工不慎所引發火警，後續由消防局火調人員調查中。
下午時分，正直六合夜市攤商準備出攤做生意的時候，發生火警案件；據現場民眾表示，可能是施工有火花，超商後面是木造牆，可能因此引燃延燒 。
消防局表示，在4:17左右火勢控制，總共出動新興、前金、十全、苓雅、中華、前鎮、成功、大昌、鼓山分隊及特搜中隊39車87人前往現場搶救，後續將由消防局火調人員進行調查。
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高雄六合夜市今（29）日下午3點21分左右發生火警案件，消防局獲報到場後發現1樓為超商，3樓有濃煙冒出，疑似施工不慎所引發火警，後續由消防局火調人員調查中。
下午時分，正直六合夜市攤商準備出攤做生意的時候，發生火警案件；據現場民眾表示，可能是施工有火花，超商後面是木造牆，可能因此引燃延燒 。
消防局表示，在4:17左右火勢控制，總共出動新興、前金、十全、苓雅、中華、前鎮、成功、大昌、鼓山分隊及特搜中隊39車87人前往現場搶救，後續將由消防局火調人員進行調查。
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