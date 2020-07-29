影／桂花巷駐村藝術家聯展　創作豐富多元

▲鹿港鎮長許志宏與第15屆桂花巷藝術村駐村藝術家合影，各屆不同藝術家的加入，帶來不同的藝術與創作，讓藝術村更加的活絡。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.29）

▲桂花巷藝術村第15屆駐村藝術家施竣雄介紹其作品。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.29）

原為日式宿舍群的鹿港桂花巷藝術村，在99年開放藝術家進駐，至今已15屆，「桂花巷藝術村第15屆駐村藝術家成果聯展」今（29）日起在鹿港公會堂舉辦，展出皮雕、書法、葫蘆創作、西畫、獅頭創作、農村文創、細木作、漆藝及彩繪製作、木雕粧佛等多元藝術創作。鹿港桂花巷藝術村提供10戶、不限海內外的藝術家進駐，不僅吸納在地的傳統文化、藝術及人文特質，也注入外來的創造活力，讓藝術村展現更多元的面貌，這屆駐村藝術家有鹿港文化創意協會、吳肇勳、施敦仁、詹明娟、黃俊傑、施竣雄、沈巧玲，樑露工坊、陳宗蔚、施承佑，展出作品均為駐村期間的創作，豐富多元。鹿港桂花巷藝術村在98年重新整修後，恢復原地名—桂花巷，並規畫為藝術家的工作室，99年5月1日起正式開放第一屆藝術家進駐，執行至今已進入第15屆，主要的推廣方向，包含視覺藝術展覽、藝文動態活動、傳統工藝研習、文化體驗活動等，為鹿港增添一處優質的展演空間。鹿港鎮長許志宏表示，桂花巷藝術村每屆都有新成員的加入，帶來不同的藝術與創作，讓藝術村更加的活絡，民眾在參觀過成果聯展後，也可順道造訪200公尺遠的鹿港桂花巷藝術村，除可揭開藝術家工作室的神秘面紗，與藝術家近距離接觸，更可一睹平日難得一見的藝術家工作現場，還可現場參與DIY創作，讓鹿港文化之旅，滿載而歸。桂花巷藝術村第16屆駐村藝術家甄選活動現已開始受理申請，報名時間至9月10日止，許志宏說，鹿港桂花巷藝術村自開辦駐村活動以來，深獲好評，各藝術家在此創作頻頻得獎，成就斐然有目共睹，未來更希望廣納藝術菁英來鹿港駐村，以期碰撞出更燦爛的火花，為鹿港添加風采；相關資訊可上鹿港鎮公所網站或鹿港鎮文化所臉書粉絲專頁查詢。