祈福集章護照發表　可按廟索驥暢遊溪口

▲廟哉溪口．有求必印》祈福集章護照收錄鄉內34間各聚落的信仰中心，訪客可以按廟索驥暢遊溪口。（圖/溪口鄉公所提供，2020.07.29）

嘉義縣溪口鄉拚深度旅遊，公所首推以「廟宇」為主題的在地遊程，搜羅鄉內眾多廟宇集結為《廟哉溪口．有求必印》祈福集章護照，8月1日上午9點半將於溪口文化生活館發表，當日週邊還特地辦理《溪口”ㄉㄠˇㄉㄠˇ熟”市集》，讓大家有得逛、有得買。溪口鄉公所指出，鄉內公私廟宇約有70間，8月1日即將發表的《廟哉溪口．有求必印》祈福集章護照收錄34間，主要是各聚落的信仰中心，是公所在2018至2019年間，邀請在地居民共同參與調查和轉化的成果，具有索引簡介的功能，就算是首次到溪口的訪客，也能按廟索驥，從認識鄉內各聚落的宗教信仰中心開始，在溪口走透透，來一場愜意的深度之旅。除了祈福集章護照發表外，活動當日還有將近三十攤，由來自溪口鄉內外攤友組成的《溪口”ㄉㄠˇㄉㄠˇ熟”市集》，會在溪口鄉文化生活館廣場及週邊陪伴大家一整天，只要來到活動現場，保證有得逛、有得買。鄉長孫維聰提到，此次共同登場的《溪口”ㄉㄠˇㄉㄠˇ熟”市集》，正是溪口鄉公所在7月上旬和在地青年合作的首場活動，公所和青年們期盼透過攜手合作，能讓鄉外的攤友夥伴認識溪口，也讓溪口鄉親看見不同的活力和創意。這次活動也有其他廟宇相關文創品會同步亮相，這些文創品的產生過程，處處可見溪口子弟參與的印記，由數位溪口囝仔貢獻各自專長共同累積而成，而這些成果也會在發表活動後，以更多樣廣泛的方式提供鄉內大小鄉親加以運用。