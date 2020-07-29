開放觀光20周年　風管處邀學者專家談龜山島

今年是龜山島開放觀光20周年，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今（29）日邀請學者專家與政府機關、船家、管理處志工、民間人士一起從不同面向分享龜山島的海、陸、空各領域知識。今天研討會的師資陣容非常堅強，有臺灣大學的林俊全教授分享龜山島7,000年的特殊地景、袁孝維教授的動物生態、海洋大學黃將修教授的海底熱泉、怪方蟹等、宜蘭大學陳子英教授的特有植物、中華鯨豚協會曾鉦琮副秘書長的鯨豚調查研究成果及臺灣蝙蝠學會林清隆博士的濱臨絶種狐蝠生態等含括海、陸、空各種領域的知識。包括政府機關人員、船家、管理處志工、民間人士等大約120位參與，甚至其他地區的解說員也有13人來參加。東北角風管處處長陳美秀表示，管理處每年都會對於船家及解說志工進行研習訓練，完成訓練課程的人才能帶團解說。這次的研討會內容多元，對於船家及解說志工自我提升解說能力及增進解說題材內容方面有很大的幫助，所以只要參與本次研討會的船家及解說志工，管理處也會再給予認證，讓遊客享有更好的登龜山島服務品質及遊憩體驗。陳美秀指出，對於近來受到新冠肺炎影響，民眾無法出國旅遊，因而掀起一股國旅風潮產生的亂象及危機，這種情況在龜山島是絶對不會發生，因為從89年（西元2000年）8月1日開放登島的那一天起，即對龜山島登島人數進行總量管制。臺大林俊全教授說，東北角暨宜蘭管理處20年來對於龜山島的貢獻，除了有很好的經營管理，促進賞鯨豚、遊憩、餐飲等地方產業的發展外，更重要的是多元的遊憩行程與體驗、地球科學知識的拓展，以及總量管制的前輩，是永續發展的典範，我們期許把龜山島管理的更好。