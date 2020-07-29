影／車禍撞裂下巴　內視鏡輔助手術無留疤協助還「顏」

26歲林姓男子於台中和友人聚餐後，騎摩托車返家途中與自小客車對撞，送醫後發現顏面多處骨折，導致下顎骨咬合喪失且有持續出血風險，經內視鏡輔助進行左側下顎骨髁頭區骨折復位及固定手術，迅速復原且幾乎看不見疤痕，現已入伍當兵。

▲林楠瑾醫師表示，全罩式安全帽確實可以有效防護顏面骨骨折。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.29）

彰基口腔顎面外科醫師林楠瑾今（29）日以該案例提醒機車騎士頭戴全罩式安全帽上路，才能真正達到有效防護頭頸部

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彰基每年平均醫治120多例顏面骨折傷患，平均3天1例，超過9成都是機車車禍事故，而騎士僅戴3/4或1/2安全帽，突如其來的意外無法有效保護騎士的頭頸、下顎處。

林男表示，他騎機車行經彰化市郊與小貨車對撞，當時戴著3/4罩安全帽、車速約50公里，撞擊當下向左前方飛出，因力道猛烈而短暫失去意識，醒來後發現自己滿嘴是血、感覺下顎多處位移，嘴巴打不開也無法言語，只能發出氣音。

經救護車緊急送到彰化基督教醫院急診，X光檢查發現左側下顎骨髁頭區、右側下顎骨副聯合處骨折，導致下顎骨咬合喪失，無法行使正常咀嚼功能，加上下顎骨多處骨折有出血的風險，醫師與林男及其家屬討論後，以急診刀進行治療。

林楠瑾指出，台灣本土研究顯示，中台灣顏面下顎骨折的主因是機車車禍事故，其中傷者幾乎全部都是配戴半罩式或3/4罩式安全帽，中彰投地區機車代步比例高，一旦發生車禍往往會造成顏面骨骨折，又以下顎骨骨折為大宗。

林楠瑾說，醫院醫治下顎骨折傷患多數都須經由手術治療，以前採取「閉鎖式復位」手術，目前轉為難度較高的「開放式復位」，使用骨釘骨板固定，以達到更好的術後功能，並減少術後上下顎間固定時間，達到更好的術後舒適度，但傳統手術可能短暫造成顏面神經受損，改以內視鏡輔助手術，為林男進行左側下顎骨髁頭區骨折復位以及固定手術，手術時間約3.5小時，在順利完成手術後，3天出院且在術後2星期開始復健。

林楠瑾也提醒機車騎士，頭戴全罩式安全帽上路，才能真正達到有效防護頭頸部。