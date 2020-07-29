全台最老109年「瑞成書局」　斥資改造傳承第四代再出發

▲重新開幕的瑞成書局，以展開長軸象徵開卷有益，鼓勵民眾多讀好書。（圖／金武鳳攝，2020.7.29)

27年前，瑞成從第一廣場搬到現址，時光匆匆，內部已漸老舊。許欽鐘表示，近年網路與連鎖書店興起，時代轉變，在交棒第四代接手前，也該適時轉型，引進新觀念。因此去年斥資3千萬元，自地下1樓、地上4樓全面大改造。今天以嶄新風貌登場，經營策略也略有改變。

▲改造後的瑞成書局，引進東方園林意象，展現嶄新風貌。（圖／金武鳳攝，2020.7.29)

▲瑞成書局展現新風貌，四層樓各有規畫，提供民眾充滿禪風的閱賣空間。（圖／金武鳳攝，2020.7.29)

新改造的書局，空間有新規畫，1樓是心靈、保健圖書專區，以及2間獨立空間「解憂室，提供命理師、心理諮詢等陪談服務。2樓規劃有五術命理醫卜圖書和文具、茶葉專區，3樓是宗教信仰類圖書與文物，包含佛教、道教、密宗、民間信仰等。體貼行動不便及年長者，特別斥資百萬設置氣動梭電梯，營造貼心的無障礙閱讀環境。

台灣最老書店─台中市瑞成書局，走過百年風華，在實體書局日益式微之際，逆向操作，斥資3千萬元改造，引進東方園林意象，提供民眾最舒適的禪式閱讀空間。今天以嶄新風貌開幕時，董事長許欽鐘表示，瑞成交棒第四代接手，期許他們秉持「溫良恭儉讓」初衷，延續第二個百年風華。瑞成書局創立於1912年，與中華民國同壽，已有109年。創辦人許克綏20歲時，與妻子在第一廣場開了瑞成書局，從大陸引進漢文書籍，希望在日本統治下，能保存並傳承漢文化、弘揚佛法。許欽鐘說，阿公為人和善，始終秉持「溫良恭儉讓」精神經營書局，希望傳遞善書推動善的循環。所以多年來，瑞成書局始終定位為宗教、五術、心靈、保健、人文的專業書店。擔任副總的第四代許永奕表示，瑞成一向給人「宗教書局」印象，讀者難免局限中老年人，為拓展年輕族群，特別加入心靈與人文層面，包括設置解憂室。8月將推出「擺渡人」方案，含2杯飲料、2張諮詢券，即可選擇命理、占星及八卦等老師諮詢或陪談，每次15分鐘。步人重新開幕的瑞成書局，入目是青白色為主的水墨畫作，描繪淡淡山水、明月、輕舟，氛圍雅致，襯托植生牆、植栽造景點綴，靜謐中自有蓬勃生氣，許欽鐘說，舒適的禪風閱讀空間，要提供忙碌現代人安靜自在的心靈休憩園地。