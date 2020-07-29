影／好事彰揚暨優秀員工　縣長王惠美披掛彩帶表揚

基層公務人員站在第一線與民眾息息相關，為鼓勵基層員工辛勞，彰化縣政府今（29）日在縣府中庭舉辦「好事彰揚獎勵暨優秀員工頒獎」，縣長王惠美期勉各單位都能見賢思齊，積極追求卓越、爭取榮譽。

▲彰化縣2020好事彰揚獎勵暨優秀員工頒獎典禮，由縣長王惠美頒獎表揚得獎單位及同仁。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.29）

彰化縣2020好事彰揚獎勵暨優秀員工頒獎典禮，由縣長王惠美頒獎表揚得獎單位及同仁，王惠美期勉全體同仁不畏艱難、勇於任事，共同努力創造縣政佳績，期許縣府團隊能創造出更高的團隊榮譽；典禮中，王惠美除了表揚優秀團隊與員工，仍不忘拚經濟，邀請縣府同仁及親朋好友來彰化消費，在各項防疫措施逐步鬆綁的後疫情時代，用三倍券振興彰化的觀光與經濟。

▲縣長王惠美希望縣府團隊大家能不斷地創新求變，提供更優質的便民服務。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.29）

人事處長張正一表示，今(109)年度績效卓越獎增加了獎金1萬元及2個特別獎項：農業處打造「阿美廚房」，在防疫期間以影片的方式在臉書粉絲頁上教大家做菜，行銷縣內優質農產品，警察局在防疫期間執行疫調工作，逐一清查比照重大刑案辦理，成功防堵疫情假訊息散播也避免社區陷入感染恐慌。

拔萃團隊獎也由原來3個增加為10個，好讓更多優秀單位也能分享榮耀，榮獲優秀員工殊榮的20位同仁，展現出人人堅守岡位，小小螺絲釘也能發揮大力量的精神。

▲榮獲優秀員工殊榮的20位同仁，展現出人人堅守岡位，小小螺絲釘也能發揮大力量的精神。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.29）

表揚活動除了增加獲獎單位以外，還有加碼獎金大放送，而現場的加油粉絲團更是賣力熱情地為自己單位的同仁加油歡呼，以及得獎單位同仁、粉絲加油團與縣長的創意合影，充分展現了縣府團隊的凝聚力與活力。