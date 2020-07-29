影／社會住宅　彰化市推估將興建12樓共266戶

彰化縣即將要有第1棟社會住宅，基地位在彰化市中心，鄰近彰師大進德校區，內政部營建署挑中彰化縣首善之區的彰化市區國有土地，將在占地0.5公頃的土地興建地上10樓、地下2樓的社會住宅，總戶數266戶1至3房，最快2021年底動工、2023年完工。

▲內政部營建署長吳欣修強調，彰化市人口達24萬人，被營建署列為優先興建社會住宅地區。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.29）

立法委員黃秀芳與內政部營建署長吳欣修今（29）日到彰化市學士街與竹和路200巷社會住宅預定地實地勘察，此一基地初步規畫可興建地上10層地下2層建築，推估可提供266戶，這是彰化縣首座社會住宅，只租不售，興建費用約9億4000多萬元。

營建署已著手辦理相關都市計畫變更、委託建築師設計等事項，未來完工後將是全國六都之外第1個有社會住宅的縣市，黃秀芳說，規劃興建全縣首棟只租不售的社會宅，並優先將托嬰、日照與社區居民活動空間等多元服務納入。

黃秀芳指出，該興建案由中央主導，經費也由中央買單，目前規劃在約1517坪的土地，依循法定建蔽率60%、法定容積率200%，興建地上10樓、地下2層的社會住宅大樓，租金會優於市價8折甚至更低64折，依照民眾收入和經濟條件採一般戶和優先戶承租。

面對住戶對社會住宅的疑問，吳欣修表示，目前規劃266戶，地上10層地下2層，會有單人戶、雙人戶和三人戶，並且會依照周圍住戶車輛持有率，規劃停車格的數量。

▲內政部營建署長吳欣修到彰化市學士街與竹和路200巷社會住宅預定地實地勘察。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.29）

吳欣修說，另外，除了公托和社區活動中心以外，比照林口、豐原等處社會住宅的模式，營建署和縣府、市公所也會考量附近住戶的需求，找便利超商和自助洗衣店等商家進行招標，創造便利友善的生活環境。

吳欣修強調，彰化市人口達24萬人，被營建署列為優先興建社會住宅地區，最近即可以辦理相關都市計畫變更、委託建築師設計等相關事宜，希望明年底或後年初即可動工，同時也會積極再尋覓彰化市其他地點興建社會住宅，提供更多需求。