影／不當馬路三寶！到駕訓班學騎機車　專業教練指導

考駕照需不需要參加駕訓班？公路總局臺中區監理所根據統計指出，未參加駕訓考取駕照的民眾違規率為10.08%，接受機車駕訓考取駕照的民眾違規率降至2.99%，相差將近4倍，獲得正確的騎乘知識，會讓上路更安心。

▲透過為期3天(包含6小時學科與10小時術科）的機車駕駛訓練，使新手駕駛建立安全騎乘及防禦駕駛的概念。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.29）

交通部繼108年補助訓練費1,000元後，109年補助再加碼提高至1,300元，駕訓班也主動與機車經銷商異業合作，即日起至109年11月30日止經訓練取得駕照者除補助訓練費1,300元，另享有價值3,000至4,000元的購車優惠，名額有限，報名要快。

▲6小時學科與10小時術科。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.29）

彰化監理站站長王顯文表示，以往民眾較無普通重機考照先參加駕駛訓練的觀念，學騎機車多由親友間找塊空地來教導練習，或在車水馬龍中汲取經驗，但面對瞬息萬變的交通路況，很多人就算考到駕照還是怕怕的不敢安心騎上路。透過為期3天(包含6小時學科與10小時術科）的機車駕駛訓練，使新手駕駛建立安全騎乘及防禦駕駛的概念，提升對道路潛在危險的感知，比起自學後去監理站考試，考後上路更安全。

王顯文指出，據交通部統計，一般新手駕駛常因不熟悉法規及路況等因素而造成交通違規率高達10.08%，但透過駕訓班訓練後養成正確駕駛觀念違規率則降到2.99%，成效顯著，目前彰化縣國彰駕訓班、中興駕訓班設有輕型及普通重型機車駕駛執照訓練班，呼籲彰化地區有要報考機車駕照的考生，多多參加駕訓班開設的普通重型機車訓練班。

▲公路總局臺中區監理所根據統計指出，獲得正確的騎乘知識，會讓上路更安心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.29）

王顯文說，滿18歲可以考駕照，很多機車考照者，認為騎車難度比汽車低，多不參加駕訓班，選擇自己練習考照。但考生只能到監理單位練習區練習，若直接上路練習，恐變違規騎車，也增加危險性。