影／卡關！伸港鄉1000元振興現金禮金提案被退回

彰化縣和美鎮順利發放600元振興禮金之後，伸港鄉卻出現「卡關」，鄉代會召開臨時會進行審查，以9票不同意退回每人1000元振興禮金的提案，要求公所與鄉代會溝通研議後再提出，不只是突顯所會對立，也意外提早點燃下屆鄉長改選的戰火。

▲伸港鄉長曾煥彰要跟進發給全鄉每人1000元振興現金禮金。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.29）

伸港鄉長曾煥彰日前宣布要跟進發給全鄉每人1000元振興現金禮金，因未事先知會代表會，遭代表會主席反嗆不尊重鄉代會，要求加碼至2000元；伸港鄉代會臨時會上11席代表有10人出席臨時會，9人舉手否決、退回公所提案，鄉民想領每人1000元振興禮金已成幻影。

伸港鄉代會召開臨時會審查振興禮金提案，11名鄉代表共有10人出席，鄉代表姚見興、陳軒樟、黃素月、陳聿琦、周宥棋、柯承翰等人都紛紛發言，認為既然要振興經濟，為何不早一點提出，可以在疫情最困難的時刻來發放，而公所既然財政穩健，民眾都希望能夠加碼發放，最後在主席林其瑞主持下採用舉手表決，9票反對、1票同意，提案遭否決退回。

▲伸港鄉鄉代會主席林其瑞宣布退回公所提案，鄉民想領每人1000元振興禮金已成幻影。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.29）

伸港鄉公所財政課長陳奕樺表示，依照伸港鄉的財政狀況，發放1000元振興禮金已是極限，因為這將列入明年經常門的預算，根據預算法規定，只能發放1000元，才能達到收支平衡，超過1000元就會違反預算法。

曾煥彰強調，因為隔壁的和美鎮宣布發放600元振興禮金，許多民眾都向鄉公所反應，因此，才會在考量全鄉財政的許可下，提出發放1000元振興禮金；曾煥彰表示遺憾，強調公所會再內部自行討論，盼能提出更讓代表會接受的方案，不過因財政考量，在鄉庫維持收支平衡前提下，加碼2000元的可能性不高。