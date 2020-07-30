影／2020半線新芽青年營啟動　看在地文化重生

▲第五屆「半線新芽青年營」將開營，課程內容豐富，除了靜態課程外，也有戶外體驗，也將邀請彰化縣各界事業志業有成人士及青年學子分享傳承經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.30）

將邁入第五年的「半線新芽青年營」，將在8月1、2日登場

營隊創辦人洪宗熠表示，半線新芽青年營將邀請台大公衛學院長詹長權、國家人權博物館副研究員謝英從等人為青年講課，希望藉由營隊活動提升在地青年對故鄉的熱愛及參與公共事務熱情。

▲「半線新芽青年營」招收對象，以彰化縣籍年滿18歲至40歲，大專以上青年（含在學中）為主。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.30）

「半線新芽青年營」邁入第五屆，2016年在時任彰化縣長魏明谷及時任立委洪宗熠、陳素月、黃秀芳共同推動下，邀請彰化縣各界事業志業有成人士及青年學子分享傳承經驗，創立「半線新芽青年營」

今年受疫情影響，也邀請同為彰化人的台大公衛學院院長詹長權，與彰化年輕學子分享疫情對全球與國內所帶來影響，希望在營隊過程中，年輕世代能與講師擦出不同火花，收穫滿滿。

▲青年營還邀請民進黨青年部主任蔡沐霖到場現身說法與分享經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.30）

行政院中部辦公室副執行長洪宗熠說，兩天活動包括請到台大公衛學院院長詹長權與青年學員分享「台灣模式：從新冠肺炎看全球治理」的心得，還有台灣織襪工業同業公會理事長魏平儀分享台灣織襪產業的演進與改變

並將在田中鎮多爸米倉教室執行長許名勝導覽田中老街，溪州尚水農產公司的彰化媳婦巫宛萍分享參與農民運動、地方小農品牌推廣的歷程。

今年加入「半線新芽青年營」立委為陳秀寶說，台灣政治情勢最明顯的就是有更多青年朋友參與、關心政治，不再對政治冷漠，對青年朋友來說，關心政治參與政治是好事，管道也很多

參加「半線新芽青年營」可對政治事務有所了解，並與政治工作者實際面對面進行對話及討論。

▲魏明谷說，「半線新芽青年營」希望能提升在地青年回鄉關心故鄉，並參與公共事務。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.30）

立法委員陳素月說，青年營創辦至今，除了喚起青年對於家鄉的熱情，更挖掘許多對於公共事務有興趣的優秀青年，或許有人會有刻版印象，認為舉辦營隊是為政黨培訓人才，但舉辦活動的初衷就像營隊名稱一樣，就像是播下民主的種子，希望在年輕人心中萌芽，讓更多年輕人願意參與公共事務，關懷鄉土，守護台灣。

魏明谷指出，「半線新芽青年營」希望能提升在地青年回鄉關心故鄉，並參與公共事務

他近來也在網路和大家互動，甚至跳小蘋果，被老婆偷拍po上網，竟也引發話題，讓他也感受到自媒體自然就好的世代潮流。