新住民參與烘焙職訓　每人每月再領近1萬5津貼

移民署南區事務大隊嘉義縣服務站為推廣新住民投入培力專業技術，與嘉義縣褓姆職業工會協力合作，共同推廣「創意西點手作烘焙訓練班-新住民專班」，即日起到8月24日止受理新住民現場報名；褓姆工會也將於每天上午8到12點，派遣就業服務人員到站提供新住民職訓專班推廣服務。參與烘焙職訓的新住民，每人每月再領新台幣1萬4280元生活津貼。

嘉義縣服務站表示，為培力新住民專業技術，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委託褓姆工會辦理的烘焙訓練班新住民專班，將招收30名新住民學員後正式開班，新住民學員須通過甄試才能入班培訓，符合補助資格對象者，每人每月將可獲得1萬4,280元的生活津貼。嘉義縣褓姆職業工會指出，本次開設的新住民烘焙職訓專班，以輔導新住民考取烘焙丙級職業證照為目的，預定9月4日開課，11月26日結訓，將在太保市過溝里褓姆工會烘焙教室授課，由專業講師指導新住民製作麵包、蛋糕、精緻午茶西點、翻糖創意造型等各項烘焙技巧，同時也會針對烘焙食品丙級試題實地操作，讓學員能順利通過證照檢定，培植基礎專業技能，投入烘焙工作。嘉義縣服務站主任林炳煌說，為新住民開職訓專班，對於新住民投入就業相當有助益，而且機會難得，移民署也積極投入新住民各項培力工作，希望能加速新住民在臺生活適應，本次藉與褓姆工會合力推廣，讓政府照顧新住民的作為能夠發揮良好效果。