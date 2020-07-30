新北大都會公園「熊猴森樂園」特色遊具！開放至晚上11點

▲新北大都會公園「熊猴森樂園」夜間開放時間從22時延長至23點。（圖／新北市水利局提供）

▲新北大都會公園「熊猴森樂園」夜間開放時間從22時延長至23點。（圖／新北市水利局提供）

新北大都會公園「熊猴森樂園」有31座特色溜滑梯及100組的遊具設施，25日開放啟用後大受民眾歡迎，當日就有超過8萬人次進場遊；考量正值酷暑，新北市水利局31日起，將樂園夜間開放時間，從22時延長至23點，園區開放時間改為早上6點到晚上11點。新北大都會公園從辰光橋至中山橋間長度約800公尺，總面積約4公頃的堤防空間，市府規劃全台最大共融且全齡化堤坡特色滑梯樂園，以台灣特色動物意象為主軸，森林派對嘉年華為設計概念，將各種遊戲設施融入堤坡地景，遠觀就像一幅美麗的畫作，透過全民投票命名為「熊猴森樂園」，樂園內計有31座溜滑梯及100組的遊具設施，是一座全齡共融的親子遊樂戲場，更是假日孩子的最佳放電場所。樂園開放時間經調整後為早上6點到晚上11點，夏季天氣較為炎熱，夜間燈光充足且交通便捷，建議民眾於下午3、4點之後再來玩，水利局提醒帶小朋友的家長，本遊戲場區域廣大，請務必注意小朋友的動向，不要讓小孩離開您的視線，遊玩前請注意各種設施的使用規定。水利局也說，出入人多的公眾場所時，請注意自身防護，平時也要養成勤洗手的好習慣，防範新冠肺炎，大家一起來，若有發燒或急性呼吸道症狀等身體不適情形，應主動通報1922防疫專線，依照指示就醫檢查。