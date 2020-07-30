高市議長明補選　藍綠黨團都祭甲級動員

民進黨高雄市議會黨團於今(30)日上午召開黨團會議，決議8月1日上午9：20甲級動員、集體簽到入場投票支持民進黨黨團候選人張勝富議員，若違反者將依民進黨黨紀律評議裁決條例第三十三條、第四十條移送中央評議委員會議處，據了解，國民黨團也將發動甲動，違者同樣依黨紀處分。高雄市議會原有66席議員，議長許崑源過世後，目前國民黨團有32人，民進黨團26人，無黨團結聯盟4人（含吳益政），另有時代力量2人、無黨籍議員1人。佔議會多數的國民黨團推出資深議員曾麗燕，民進黨團則推出有三屆議員資歷的議員張勝富出馬，此次補選也被視為國民黨主席的第一場主席大位保衛戰，但人數居劣勢的民進黨團也表示仍會盡力爭取勝選的機會。無黨團結聯盟昨（29）日決議一致支持國民黨提名的曾麗燕，對此高雄市議會民進黨團今(30)日痛批，眾所周知無黨聯盟向來與國民黨交好，關於無黨聯盟對議長投票的決議民進黨團予以尊重，但決議的理由還是要以事實為依據，否則自欺欺人騙不了市民更騙不了老天爺。民進黨團總召韓賜村指出，他在朱信強議員臨時提出追諡前許議長為高雄市議會永遠的榮譽議長一案，基於同事情誼，他個人並未反對也未撤案，但民進黨是民主政黨、黨團是團結的黨團，絕對不同於總召一個人說了就算的無黨聯盟。韓賜村強調，在未經民進黨黨團討論前只能是他個人的態度，朱信強議員的提案在輿論的壓力下和前許議長夫人的謝絕下撤案，高雄市議會民進黨團呼籲，讓死者安息、生者平安，這才是人道的終極關懷，不要再拿來蹭個人的政治行情。