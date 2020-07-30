避免兒童發展遲緩　新北市送「育兒寶貝袋」

▲父母於日常生活中可利用簡單的教、玩具與幼兒互動，讓幼兒在自然的情境下增進發展能力。(圖/記者康子仁攝)

為了避免發展遲緩的兒童，受到老一輩「大隻雞晚啼」的觀念而錯過3歲前的治療黃金期，新北市政府特別運用「無名氏」善款，製作2萬5千份的「育兒寶貝袋」送給新生兒的家長，希望父母從幼兒出生起，就能藉由各項檢測工具，認知幼兒每個階段的發展。新北市長侯友宜表示，台灣的出生率排名全球倒數第三，僅高於澳門和新加坡，為了鼓勵生育，新北市推出許多友善政策，包含公共托育、好孕專車、到宅育兒指導等，3年前也曾致贈保母與社福機構「幼兒保貝袋」，協助檢測孩子的發展。為奠定幼兒發展根基，並讓家長明瞭幼兒每階段的發展歷程，新北市運用「無名氏」善款，擴大製作了2萬5千份的「育兒寶貝袋」，要贈送給新生兒的家長，希望父母從幼兒出生起，就能藉由各項檢測工具，認知幼兒每個階段的發展，進而增進教養的技巧。恩主公醫院兒童發展早療中心主任林宏琪表示，幼兒在6歲以前的發展是關鍵期，尤其3歲以前的大腦發展可塑性最高，根據醫學研究，幼兒在3歲時大腦已經完成80％的發育，因此如有發現幼兒有發展遲緩的現象，務必要盡早做篩檢，早期發現才能早期治療，以免影響幼兒未來的功能發展。林宏琪說，父母於日常生活中即可利用簡單的教、玩具與幼兒互動，讓幼兒在自然的情境下增進發展能力。「育兒寶貝袋」包含8種適用0至6歲發展檢測工具，家長可透過不同的檢測工具使用，進行感官、語言、動作、情緒和認知等五大發展面向的互動，以掌握孩子的發展知能。社會局長張錦麗表示，截至108年12月底，0-6歲設籍新北市兒童數為22萬671人，108年共完成篩檢20萬2,369人，篩檢率高達91.7%, 其中篩檢異常的兒童有2,174人，異常發現率為1.08%，經由篩檢、通報，才能進行早期療育。