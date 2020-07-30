東勢實驗教育遭廢止　綠營批盧市府漠視教育

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台中東勢實驗教育園區，前市府重新規劃公辦民營的實驗教育，現在第一、二期校舍已完工，遭中市府強行喊卡，台中市議會民進黨團今(30)日召開記者會指出，盧市府以「地震帶」廢止委託，但今年4月國教署指出，安全性評估並不影響招生，環評在8月才要出爐，痛批盧市府漠視教育。民進黨團總召陳世凱、議員賴佳微、黃守達、施志昌、張家銨、周永鴻、王立任與海聲華德福的家長代表一起召開記者會指出，盧市府又在當中央處理器，又想拿中央當擋箭牌，沒想到這次卻被中央打臉，國教署今年4月即行文教育局指出，第三期工程並不影響東勢實驗教育學校招生，國教署要求評估的區域，是在3期的山坡地，然而實驗教育學校，只有使用1、2期的土地，市府把兩者混為一談，是否別有居心？讓孩子沒有地方唸書。陳世凱表示，今年8月才會完成地質影響評估，盧市長卻急著在7月廢止委託，請問市長到底在急什麼？如果市長如他所說的重視教育，為何任內不但沒有推動實驗教育，甚至不惜用如此爭議性的手段，也要廢掉當初的承諾？張家銨說，根據「學校型態實驗教育實施條例」第十六條第三項-各該主管機關為鼓勵學校型態實驗教育之實施，得將公有之都市計畫學校用地或閒置之校地校舍，依相關法令提供私立實驗教育學校使用或租用市政府應擴大學生與家長對教育多元發展的選擇權，並且思考朝向擴大「實驗教育普及性」的發展，便能直接降低辦學運作難度，間接減輕家長負擔，也才能有利於整體實驗教育層面的需求。黃守達指出，本案涉及的是公辦民營的委託案，業者受委託辦學，而不是業者自己想蓋校地，校地的使用問題照理說應該是市府應該設法處理，怎麼現在反而要求業者搞定，甚至以此廢止委託？市府過去已做成核准之處分，如今卻突然變卦，有違信賴保護原則，恐將面臨相對人的國賠問題，到時候又是全體市民買單。王立任表示，盧市長在上個會期總質詢時公開表態支持實驗教育，但竟然以一紙公文就宣布終止實驗教育，身為台中市的媽媽市長，應該就是要解決小孩教育問題，嘗試其他方法，而不是因為遇到困難就推卸責任不要做。實驗教育家長代表王小姐呼籲，教育是百年大計，需要大家努力，好不容易過去的台中市政府規劃實驗教育園區，給予所有台中市民多元教育的選擇，盧市長過去也曾說要推動台中市的教育，卻在今年用一紙公文直接廢止，讓人痛心。請市長正視市民的訴求，好好延續多元的教育方式。市府教育局表示，東勢實驗教育園區位於東勢高工舊校址上，遷校原因據當時主管機關教育部中部辦公室公文所記載，於83年10月間，舊東勢高工曾因地層滑動造成學校環山道路下陷10公尺；且於88年921大地震後，造成舊東勢高工校舍損毀、無法使用，其中包含3棟教室、7棟實習工廠、2棟辦公室、學生宿舍等，當時即經主管機關教育部政策評估不宜就地改建，為維護學生安全而辦理遷校。另教育局指出，國教署於108年10月明確指出，該地區仍存有風險疑慮且未完成安全性鑑定報告。雖國教署後於109年4月20日才來函表示，第三期工程是否完成，不影響第一階段的招生，既然安全有疑慮，為何可以招生？顯見兩者公文有其矛盾之處，且教育部在20多年前已認定該處具有危險且不宜改建有違。因此，教育局考量連第二期的環評至今尚未通過，且園區鄰近斷層帶、基地內有順向坡、921地震發生時部分校舍受損嚴重等安全疑慮，不宜原地改建辦學及進行招生。教育局指出，學校原即為學生及社區居民熟悉場域，且作為大型災害發生時避難收容處所，應有更高安全標準。教育局重申學生的安全是最重要的考量，不能拿學生的生命作為賭注，也不能存在僥倖的心理，因此辦理廢止公告，對於未來的園區使用都應以安全為前提，以保障台中市人民的生命財產安全。