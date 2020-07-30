東勢實驗教育遭廢止　綠營批盧市府漠視教育

台中東勢實驗教育園區，前市府重新規劃公辦民營的實驗教育，現在第一、二期校舍已完工，遭中市府強行喊卡，台中市議會民進黨團今(30)日召開記者會指出，盧市府以「地震帶」廢止委託，但今年4月國教署指出，安全性評估並不影響招生，環評在8月才要出爐，痛批盧市府漠視教育。
民進黨團總召陳世凱、議員賴佳微、黃守達、施志昌、張家銨、周永鴻、王立任與海聲華德福的家長代表一起召開記者會指出，盧市府又在當中央處理器，又想拿中央當擋箭牌，沒想到這次卻被中央打臉，國教署今年4月即行文教育局指出，第三期工程並不影響東勢實驗教育學校招生，國教署要求評估的區域，是在3期的山坡地，然而實驗教育學校，只有使用1、2期的土地，市府把兩者混為一談，是否別有居心？讓孩子沒有地方唸書。
陳世凱表示，今年8月才會完成地質影響評估，盧市長卻急著在7月廢止委託，請問市長到底在急什麼？如果市長如他所說的重視教育，為何任內不但沒有推動實驗教育，甚至不惜用如此爭議性的手段，也要廢掉當初的承諾？
張家銨說，根據「學校型態實驗教育實施條例」第十六條第三項-各該主管機關為鼓勵學校型態實驗教育之實施，得將公有之都市計畫學校用地或閒置之校地校舍，依相關法令提供私立實驗教育學校使用或租用﹔市政府應擴大學生與家長對教育多元發展的選擇權，並且思考朝向擴大「實驗教育普及性」的發展，便能直接降低辦學運作難度，間接減輕家長負擔，也才能有利於整體實驗教育層面的需求。
黃守達指出，本案涉及的是公辦民營的委託案，業者受委託辦學，而不是業者自己想蓋校地，校地的使用問題照理說應該是市府應該設法處理，怎麼現在反而要求業者搞定，甚至以此廢止委託？市府過去已做成核准之處分，如今卻突然變卦，有違信賴保護原則，恐將面臨相對人的國賠問題，到時候又是全體市民買單。
王立任表示，盧市長在上個會期總質詢時公開表態支持實驗教育，但竟然以一紙公文就宣布終止實驗教育，身為台中市的媽媽市長，應該就是要解決小孩教育問題，嘗試其他方法，而不是因為遇到困難就推卸責任不要做。
實驗教育家長代表王小姐呼籲，教育是百年大計，需要大家努力，好不容易過去的台中市政府規劃實驗教育園區，給予所有台中市民多元教育的選擇，盧市長過去也曾說要推動台中市的教育，卻在今年用一紙公文直接廢止，讓人痛心。請市長正視市民的訴求，好好延續多元的教育方式。
市府教育局表示，東勢實驗教育園區位於東勢高工舊校址上，遷校原因據當時主管機關教育部中部辦公室公文所記載，於83年10月間，舊東勢高工曾因地層滑動造成學校環山道路下陷10公尺；且於88年921大地震後，造成舊東勢高工校舍損毀、無法使用，其中包含3棟教室、7棟實習工廠、2棟辦公室、學生宿舍等，當時即經主管機關教育部政策評估不宜就地改建，為維護學生安全而辦理遷校。
另教育局指出，國教署於108年10月明確指出，該地區仍存有風險疑慮且未完成安全性鑑定報告。雖國教署後於109年4月20日才來函表示，第三期工程是否完成，不影響第一階段的招生，既然安全有疑慮，為何可以招生？顯見兩者公文有其矛盾之處，且教育部在20多年前已認定該處具有危險且不宜改建有違。因此，教育局考量連第二期的環評至今尚未通過，且園區鄰近斷層帶、基地內有順向坡、921地震發生時部分校舍受損嚴重等安全疑慮，不宜原地改建辦學及進行招生。
教育局指出，學校原即為學生及社區居民熟悉場域，且作為大型災害發生時避難收容處所，應有更高安全標準。教育局重申學生的安全是最重要的考量，不能拿學生的生命作為賭注，也不能存在僥倖的心理，因此辦理廢止公告，對於未來的園區使用都應以安全為前提，以保障台中市人民的生命財產安全。