東勢實驗教育園區廢止　議員建議市府另類思考

台中東勢實驗教育園區日前遭台中市政府教育局廢止，引發爭議；市議會民進黨團強烈質疑是政治黑手介入？對此國民黨團書記長陳政顯今(30)日指出，前市長林佳龍推動的「東勢實驗教育園區」位在地震帶旁山坡地，黨團支持發展實驗教育，但學童安全也要顧；建議教育局輔導實驗教育機構以租用現有學校空閒教室辦學，一舉數得。陳政顯表示，「東勢實驗教育園區」是「東勢高工」舊址，當年因為921地震毀損校舍而搬離；該基地大部分土地位於山坡地，坡度大多為1至3級坡，少部分位於4至5級坡，基地東側邊坡位於山崩地滑地質敏感範圍內，林前市長決定在此設「東勢實驗教育園區」，曾引發民進黨部分議員公開質疑有安全之虞。陳政顯說，林前市長未進行地質環境保護評估確認安全前，就決定設「東勢實驗教育園區」，還與實驗教育機構簽訂合約，明顯違反行政程序，也不重視學生與教師的人身安全，令人憂心。他指出，黨團支持發展實驗教育，讓有特殊天分的孩子獲得發展的機會；但東勢區近幾年10所小學，每年新生數約300多人，部分學校招生只有個位數，空閒教室很多；黨團建議市府教育局輔導實驗教育機構，租用現有閒置教室辦學，不但有效利用閒置教室空間，還節省公帑，實驗教育也獲得發展。議員羅廷瑋表示，這是不得不的選擇，前朝龍團隊遺留下的「爛攤子」，盧市府一定妥善解決，更重要是「安全的學習環境」是不容退縮的底線，舊東勢高工在921大地震中，有多棟校舍倒塌，這是證明舊東勢高工不能作為教育園區或校園的血淋淋前例，孩子的安全絕不能妥協，台中市政府必須選擇更安全的場所發展實驗教育。羅廷瑋提到，他是兩個小孩的爸爸，對於未來孩子的教育，他一直都在思考，基於多元教育培育多元人才，他個人是支持實驗教育，但是台中市發展實驗教育，不能限縮在舊東勢高工實驗教育園區要不要繼續推動，因為這是「多元教育」與「安全校園」兩個層次的議題。