康橋河畔音樂遭檢舉「噪音」擾人 綻樂團控訴被誘入罪

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緊臨中興大學的旱溪整治後，景色怡人，擁有台中康橋美名，夜晚襯托街頭藝人綻樂團蕯克斯風演奏旋律，成為最美麗的河岸風情，但近半年來，這項合法的河畔音樂表演，卻遭特定住戶指為「噪音」，檢舉不下百次，綻樂團苦吞罰單外，讓綻樂團不滿的是，執法人員「誘人入罪」告發方式，形同知法玩法，已向市府提出訴願並要求修法，以確保街頭藝人展演權益。綻樂團團長江長山表示，樂團在康橋河畔耕耘6年，廣受民眾歡迎豈知，半年前附近搬來一家新住戶，因嫌棄樂團音樂干擾，頻頻檢舉不下百次，甚至狀告監察院，造成主管單位疲於奔命，也迫使樂團硬吞罰單，是否合理值得商榷。江長山團長指出，市府稽查單位或許要對檢舉人有所交代，但採取的告發方式，顯然有「誘人入網」嫌疑江團長說，當時執法人員要求樂團簽收第二張改善通知書時，佯稱「簽名沒關係，只要沒有再開第三張，就不會受罰」，結果樂團傻傻簽名，才發現對方是以釣魚方式，陷人於不法，程序不當。江長山指出，康橋是市府核准街頭藝人展演場所，綻樂團是合法演出，也願意遵守噪音管制法規定，在聚集數百近千人的演出現場，總體音量卻限制不能超過57分貝(法定規範)，顯然不合情理，法規實有檢討必要。再者，現行環保稽查制度對於「同一個人對同一件事」，進行無止境的重覆檢舉，在被檢舉人已經具體回覆後，是否還需要一次又一次不斷執行，值得商榷。綻樂團指出，興大康橋河岸公園是民眾休憩園地，若因演出擴音設施音量問題，時遭特特定住戶檢舉，造成藝文展演無法推動，不只是執法單位困擾，也是多數民眾損失，希望能藉由「康橋事件」凸顯現存議題，也促請市府研議解決方案，以確保街頭藝人展演權益。針對綻樂園指控告發方式「誘人入罪」，執法的環保稽查大隊表示，稽查人員一切依法執行，經第一次勸導後，給予十分鐘改善時間，第二次再稽查，若未達改善標準，就會依法開單告發，直到改善為止，現場全程錄影為證，避免糾紛。